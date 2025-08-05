歷經14年、3任市長終完工 盧秀燕開箱台中海洋館

歷經14年、3任市長終於完工！台中市長盧秀燕昨天和中市議長張清照開箱台中海洋館，該館本月21日開館營運，試營運期間8月21日至9月25日，開放全票種試營運八折，及相同飲品第二杯半價的優惠。

台中市觀旅局表示，全國唯一全開放、展示最豐富的海洋教育場域「台中海洋館」誕生！歷經3任市長推動，經過14年努力，「台中海洋館」將於8月21日正式對外營運，台中市長盧秀燕、議長張清照昨首度開箱視察。

眾人稱讚「全台首創室內濕地體驗區」及「全台首創半開放式展示」，盧秀燕表示，台中海洋館為市府重大政策推動案，自101年起啟動規劃設計，將成為優質海洋教育場域，更將成為海線觀光新亮點，期勉市府團隊與營運廠商做好最後準備，迎接開幕。

盧秀燕指出，台中海洋館總經費高達13億元，是全台最先進的海洋生物館，最大特色為全開放式設計，突破傳統封閉式觀賞模式，讓民眾能近距離欣賞海洋生物，展現對遊客公德心的高度信任。

館內設有互動體驗區，包括以高美濕地為概念的涉水區，讓民眾可一邊涉水觀察生物、一邊欣賞台中港與濕地美景。另設有水生生物收容中心，鼓勵民眾不棄養、不放生，以維護生態平衡；復育繁殖區也全面開放，強化環境教育功能。

張清照表示，台中海洋館從規劃、興建到即將營運，歷經多年努力，感謝市府團隊與營運單位的用心。此館不僅是台中港區的新亮點，也將成為市民親子共遊、學習海洋知識的重要場所，期盼未來透過與周邊高美濕地、梧棲觀光漁港等景點的串聯，進一步提升台中整體觀光能量。

盧秀燕開箱新館，從3樓「台中河川」展區出發，展示大甲溪流域生態， 強調在推廣海洋教育之餘，也不忘生態保育與在地連結；4樓的濕地展區，實地體驗「全台首創室內濕地體驗區」與最大長方形花園鰻展示缸，她和張清照議長脫下鞋子在「全台首創室內濕地體驗區」踩踏，到3樓，盧秀燕參觀水母展區及實驗室，化身盧老師，向小朋友介紹全台最多樣水母種類匯聚於此。

2樓企鵝展示區，此為台中海洋館最受矚目的特色展區，僅為「全台首創半開放式展示」，突破傳統隔離方式，體驗與企鵝近距離共處的震撼感受。

營運廠商今天表示，台中海洋館8月21日正式對外試營運，門票預購將於8月8日上午8點8分正式開賣；試營運期間，台中海洋館將推出全面線上預約制，採取梯次分流方式，提供民眾最佳參觀品質。為回饋試營運期間的入館民眾，此期間台中海洋館也推出全票種試營運八折及相同飲品第二杯半價的優惠。