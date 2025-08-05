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台中新住民人口數破6.5萬 占全體市民2%

中央社／ 台中5日電

台中市新住民人口數突破6萬5000人，市長盧秀燕今天表示，台中新住民約占全體市民2%，台中市是有愛且善良的城市，感謝民政局及各局處協助，讓新住民更融入台中。

台中市民政局長吳世瑋今天在市政會議中以「新住民 心力量 台中新住民照顧服務成果報告」為題進行專案報告說明，台中市新住民人口數已突破6萬5000人，為促進新住民適應台灣生活，市府整合12個局處資源，共同推動新住民照顧服務。

盧秀燕表示，台中新住民約占全體市民2%，絕大部分是因為婚嫁關係而移居台中，為了愛與家庭進入台灣社會，中間適應需要非常努力、非常辛苦，例如語言學習、生活習慣摸索等。

盧秀燕說，其中也有因為喜歡台灣，在台中工作生根的新住民市民，台中市是有愛且善良的城市，感謝民政局及市府各局處協助，讓新住民更融入台中。

吳世瑋表示，台中市結合各局處量能，新住民照顧服務分為8大面向，分別是生活適應輔導、醫療生育保健、保障就業權益、提升教育文化、協助子女教養、健全法令制度、人身安全保護及落實觀念宣導，希望協助新住民在台灣的生活順利平安。

吳世瑋還分享，來自越南的阮小姐，之前出門買菜、到托嬰中心接小孩，沒有機車代步，十分不便，她很感謝市府與龍井戶政事務所辦理考照班，協助她順利考照，更融入台灣社會。

還有新住民小欣原在工廠上班，自覺工作不適合自己，辭職後想以美容美髮業維生，但無相關經驗，而後報名勞工局就業服務處辦理的越式洗頭產業鏈工作坊，進而認識美容美髮業，更加確認自己的興趣，經當場面試順利媒合上班，小欣已穩定就業近1年。

新住民 台中市

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