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台中海洋館8月21日正式開館營運 廠商今天公布票價

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「台中海洋館」8月21日將對外開館營運，委外廠商今天公開票價。圖／台中市觀旅局提供
「台中海洋館」8月21日將對外開館營運，委外廠商今天公開票價。圖／台中市觀旅局提供

地方期待已久的台中海洋館本月21日將正式對外營運，委外廠商今天公開票價，8月8日開賣，成人票500元、優待票含軍公教及學生400元、博愛票250元，團體票400元，6歲以下免費，設籍清水區及梧棲區的民眾，憑證明以400元的優惠進場。

廠商已在官網公告，為維護館內參觀品質，各場次時段皆有人數限制，建議入館前先至官網預先購票，避免到現場後該場次已額滿，也提醒閉館前一小時將停止現場購票與入館驗票，請提前安排參觀時間。

台中海洋館8月21日將正式對外開館營運，負責場館營運的OT廠商海珹股份有限公司，今天在官方網站公告票價，8月8日開賣。

台中市觀旅局表示，台中海洋館以「從台中河川，流向世界之海」為主軸，各層樓規劃展示從河川上游、中游、下游至河口的完整水域系統，呈現濕地多樣性的生物樣貌與棲地特色，廠商有營運屏東海生館經驗，展場規劃有大洋缸展區、水母展區、河川濕地生態展區、大甲溪流域展區與特展區等，結合數位多媒體，遊客可看到鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚等魚類。

「台中海洋館」8月21日將對外開館營運，委外廠商今天公開票價。圖／取自台中海洋館網站
「台中海洋館」8月21日將對外開館營運，委外廠商今天公開票價。圖／取自台中海洋館網站

票價 濕地 海洋館

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