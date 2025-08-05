台中海洋館8月21日正式開館營運 廠商今天公布票價

地方期待已久的台中海洋館本月21日將正式對外營運，委外廠商今天公開票價，8月8日開賣，成人票500元、優待票含軍公教及學生400元、博愛票250元，團體票400元，6歲以下免費，設籍清水區及梧棲區的民眾，憑證明以400元的優惠進場。

廠商已在官網公告，為維護館內參觀品質，各場次時段皆有人數限制，建議入館前先至官網預先購票，避免到現場後該場次已額滿，也提醒閉館前一小時將停止現場購票與入館驗票，請提前安排參觀時間。

台中海洋館8月21日將正式對外開館營運，負責場館營運的OT廠商海珹股份有限公司，今天在官方網站公告票價，8月8日開賣。