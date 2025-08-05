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台中海洋館8月21日正式開館營運 廠商今天公布票價
地方期待已久的台中海洋館本月21日將正式對外營運，委外廠商今天公開票價，8月8日開賣，成人票500元、優待票含軍公教及學生400元、博愛票250元，團體票400元，6歲以下免費，設籍清水區及梧棲區的民眾，憑證明以400元的優惠進場。
廠商已在官網公告，為維護館內參觀品質，各場次時段皆有人數限制，建議入館前先至官網預先購票，避免到現場後該場次已額滿，也提醒閉館前一小時將停止現場購票與入館驗票，請提前安排參觀時間。
台中海洋館8月21日將正式對外開館營運，負責場館營運的OT廠商海珹股份有限公司，今天在官方網站公告票價，8月8日開賣。
台中市觀旅局表示，台中海洋館以「從台中河川，流向世界之海」為主軸，各層樓規劃展示從河川上游、中游、下游至河口的完整水域系統，呈現濕地多樣性的生物樣貌與棲地特色，廠商有營運屏東海生館經驗，展場規劃有大洋缸展區、水母展區、河川濕地生態展區、大甲溪流域展區與特展區等，結合數位多媒體，遊客可看到鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚等魚類。
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