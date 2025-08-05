彰化縣3高階警官調動 廖志明接任主任秘書

警政署今天上午發布人事調動，彰化縣警局計有3名高階警官調升，新任主任秘書由曾任彰化分局長的保七總隊督察長廖志明調升，員林分局長由和美分局長洪再德調任、和美分局長由嘉義縣布袋分局長吳永森調任，均統一在8月8日辦理交接。

警政署此次與彰化縣相關的調動如下：彰化縣警察局主任秘書程純濱陞任台南市警察局督察，由保安警察第七總隊督察長廖志明調任；彰化縣警察局員林分局長吳詠傑調任新竹縣警察局主任秘書；彰化縣警察局和美分局長洪再德調任彰化縣警察局員林分局長；嘉義縣警察局布袋分局長吳永森調任彰化縣警察局和美分局長

新任彰化縣警察局主任秘書廖志明個性謙和，在彰化分局長任內對轄區治安充分掌握，與地方維持和諧關係，也深得分局同事人心，此次獲得從保七總隊督察長調任主任秘書，大家都為他恭喜與祝福。