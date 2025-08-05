台中后里長青學苑課堂公然宣講反罷 公所：涉違反行政中立已解職

台中市議會民進黨團今召開記者會，揭露后里長青學苑張姓工作人員昨在課程上公開宣講「不同意罷免與支持公投」，黨團痛批長青學苑領市府補助，卻遭濫用作為政治宣傳，已違反行政中立。后里區公所表示，經查該工作人員於課堂上涉有違反行政中立，已解除該員職務。

台中后里長青學苑張姓工作人員昨在課程上公開宣講「不同意罷免與支持公投」等政治立場言論，遭民眾側錄下來檢舉，台中市議會民進黨團會同罷免團體今召開記者會嚴正譴責。

罷團「中三拒瓔」表示，罷免過程中資源不對等，本該行政中立的長青學苑卻違反規定，楊瓊瓔說我們是「惡罷」，楊瓊瓔運用全黨資源，才是真正的「惡霸」。

台中市議會民進黨團總召王立任表示，長青學苑由社會局指導、區公所主辦，卻花公帑公然作政黨活動，根據「台中市各區公所辦理長青學苑實施計畫」規定，嚴格禁止各政黨或宗教等行為，后里長青學苑已違反規定，行政中立應該是市府的最低標準，嚴正要求立即公開說明，並移送相關單位調查，不要讓市府資源變成選舉工具。

市議員張芬郁說，長青學苑課程上宣講有政治立場的發言，不妥也不應該，要求司法單位介入調查，否則會影響選舉結果。市議員周永鴻則痛批楊瓊瓔、盧秀燕作弊，此舉已違反選罷法妨礙選舉，將把相關案件送監察院調查。

市議員黃守達、陳雅惠說，長青學苑是市府提供的公共服務，要受行政中立拘束，這可能不是個案，要求盧秀燕徹底調查，嚴格懲處。市議員謝志忠說，后里長青學苑經常遭民眾檢舉宣講政治立場發言，這不是初犯，而是累犯，市府如果知道就是縱容包庇，不知道就是瀆職。

后里區公所表示，昨接獲民眾反映，指長青學苑某堂課程中，張姓工作人員在課堂上發表有關「反罷免」言論，經查該課委託后里體育會開辦，張姓工作人員為課前解說員，公所召開相關會議研議後，認定該人員於課堂上涉違反行政中立，公所已立即函文后里體育會，解除張姓工作人員職務。