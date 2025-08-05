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配合台電塔基復舊工程 東卯山步道8月11日至31日全線封閉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台電在東卯山步道進行「161kV谷關~天輪南北線#29-1塔基工程」，東卯山步道復舊拆除設施。圖／林業保育署台中分署提供
台電在東卯山步道進行「161kV谷關~天輪南北線#29-1塔基工程」，東卯山步道復舊拆除設施。圖／林業保育署台中分署提供

台電在東卯山步道進行「161kV谷關~天輪南北線#29-1塔基工程」，已完成鐵塔主體結構，仍需拆除索道、改道等設施及復舊。林業及自然保育署台中分署考量索道設施拆除時有發生鋼索張力擺動可能，恐造成登山民眾安全疑慮，配合台電拆除、復舊工程，8月11日至31日全線封閉東卯山步道。

林業保育署台中分署呼籲民眾該期間不要前往東卯山步道，以維安全，另提醒，近期西南氣流旺盛，造成山區豪雨、環境多變，建議從事登山健行活動前，應充分了解氣象資訊、山區活動潛在風險並謹慎評估自身能力，維護安全。最新步道開放(封閉)資訊，可至台灣山林悠遊網( https://recreation.forest.gov.tw )查詢。

台電在東卯山步道進行「161kV谷關~天輪南北線#29-1塔基工程」，已完成鐵塔主體結構台電已完成電塔主體設施。圖／林業保育署台中分署提供
台電在東卯山步道進行「161kV谷關~天輪南北線#29-1塔基工程」，已完成鐵塔主體結構台電已完成電塔主體設施。圖／林業保育署台中分署提供

台電 豪雨 谷關

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