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台中外埔大豆及南瓜災損 8月18日前可申請現金救助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔區南瓜根系受損葉片黃化。圖／台中市農業局提供
台中市外埔區南瓜根系受損葉片黃化。圖／台中市農業局提供

丹娜絲颱風及豪雨影響，台中市外埔區大豆及南瓜嚴重受損，農業部昨天公告台中市外埔區為辦理大豆及南瓜114年丹娜絲颱風及0708豪雨農業天然災害現金救助地區，台中市農業局表示，請台中市外埔區種植大豆及南瓜損害率達20%以上農民，今天起至8月18日向受災土地區公所提出申請。

台中市農業局指出，台中市外埔區大豆及南瓜因受114年丹娜絲颱風及0708豪雨造成部分根系受損、葉片黃化、瓜蔓萎凋枯死，農業部公告台中市外埔區為辦理大豆及南瓜114年丹娜絲颱風及0708豪雨農業天然災害現金救助地區。

大豆每公頃救助2萬元8000元，南瓜每公頃救助4萬7000元，台中市外埔區種植大豆及南瓜損害率達20%以上農民，今天起至8月18日止帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災土地區公所提出申請，逾期不予受理。

除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，另有實際復耕需求者，市府加碼補助復耕資材每公頃2500元或3600元，協助受災農民盡速復耕。

台中市外埔區大豆果莢發霉腐爛。圖／台中市農業局提供
台中市外埔區大豆果莢發霉腐爛。圖／台中市農業局提供

南瓜 台中市 丹娜絲颱風

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