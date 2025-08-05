水里農會理事解職未遞補 理事長挨告

南投水里鄉農會改選風波延燒，農會監事劉素雲指控，郭姓理事資格不符遭縣府解職，但理事長蕭志全為聘任其派系人選任總幹事，刻意不處置理事遞補，昨對蕭提告妨害公務等罪；蕭志全表示，郭的理事資格尚在訴願中，農會才暫未遞補。

南投縣各級農會今年3月改選，其中水里鄉農會選舉結果變天，時任總幹事賴育佑陣營在9席理事改選中僅拿下4席，未過半，由前理事長蕭志全贏一票，回鍋擔任理事長，不料該農會內部改選紛爭持續延燒。

蕭派陣營郭姓理事因土地問題被檢舉資格不符，6月底遭縣府農業處查核認定解職，按程序改由賴派陣營的黃男遞補理事一職，且依規定須於7月底前完成遞補程序，但農會至今未進行遞補作業，仍由郭男執行理事職務，引發部分理監事不滿。

水里農會監事劉素雲昨與賴派4名理事赴南投地檢署，對蕭志全提告妨害公務、圖利、使公務員登載不實等罪。劉表示，縣府6月底即行文撤銷郭的理事資格，7月更再三發文，明確指示郭不得再出席相關理事會議，並要求農會依法遞補。

劉素雲指出，農會預計明天召開臨時理事會選出新任總幹事，質疑蕭執意違抗縣府監督，至今未辦理遞補，強烈質疑蕭執意違抗縣府監督，至今未辦理遞補，是為了要強行聘任其派系人選當總幹事。

理事長蕭志全說，農業處逕自審查認定郭姓理事資格不符，違反農會法程序，郭提訴願，尚在訴願中，若貿然將郭解職遞補，若其訴願成功，恐損及郭或遞補理事權益，才暫未遞補，部分理監事提告，他予以尊重。