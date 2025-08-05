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台中復康巴士逾2萬人次預約失敗 市府：落實分類分流

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市復康巴士去年逾2萬人次預約不到車，服務量能待提升。圖／台中市社會局提供
台中市復康巴士去年逾2萬人次預約不到車，服務量能待提升。圖／台中市社會局提供

台中市復康巴士使用需求年年攀升，2024年預約趟次達94萬7508趟，六都最高。台中審計處則指出，逾2萬人次預約不到車，進一步分析，其中近八成是行動尚可、非使用輪椅的C級乘客，凸顯資源與對象分流制度需檢討。社會局呼籲騰資源給更有急迫需求者。

台中約有13.6萬名身心障礙者，近3年增加約6000人，復康巴士使用需求迅速成長。2022年79萬趟次，2024年攀升到約95萬趟次，但出現供需不平衡。審計處指出，除疫情期間未成功派車人次僅24人次，近兩年間暴增逾2萬人次，成長幅度驚人，市府應正視服務規畫與調度策略。

審計處指出，2024年預約失敗人次占比約為2.3%，但其中C級乘客占比高達8成，已造成派車資源排擠效果。社會局說明，C級乘客，指持有身障證明但出入不需坐輪椅，其實比較沒有行的問題，社會局則鼓勵多運用火車、捷運、低地板公車及通用計程車等大眾運輸工具，把資源騰給更有需要的身障者。

復康巴士依行動困難程度分為A、B、C三級，A級為電動輪椅使用者、B級為一般輪椅使用者，皆為行動極度受限者，享有優先調度。

國民黨議員楊大鋐認為，問題核心在於「缺駕駛」，建議市府提高待遇與招募誘因，補足人力缺口，擴大服務能量。民進黨議員陳雅惠則直言，逾2萬人次預約不到車，顯示市府對服務擴充毫無積極作為，且駕駛違規次數激增，是否有完成趟數的壓力？

據統計，2022至2024年間，復康巴士交通違規件數分別為136件、176件及146件，且闖紅燈與超速等重大違規並未明顯改善，要求市府強化駕駛管理、保障乘客安全。

針對交通違規問題，社會局已要求業者加強教育訓練與駕駛督導，並補充督導人力。2024年整體違規件數較2023年下降約17%，未來持續爭取中央經費以擴增車輛與人力資源，同時落實乘客分類分流、交通工具整合等措施，改善預約排擠與安全問題。

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