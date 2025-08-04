改選風波延燒...南投水里農會傳內鬥 理事長遭控「用人唯親」挨告

南投水里鄉農會改選風波延燒，該會監事劉素雲指控，郭姓理事資格不符遭縣府解職，理事長蕭志全為聘任其派系人選當總幹事，刻意不處置理事遞補，今對蕭提告妨害公務等罪；蕭志全表示，郭的理事資格尚在訴願中，農會也才暫未遞補。

南投縣各級農會今年3月改選，其中水里鄉農會選舉結果變天，時任總幹事賴育佑陣營在9席理事改選中僅拿下4席，未過半，因此理事長之爭，由前理事長蕭志全以一票之差回鍋當選理事長，不料該農會內部改選紛爭卻持續延燒。

蕭派陣營的郭姓理事因土地問題被檢舉資格不符，6月底遭縣府農業處審查認定解職，按程序改由賴派陣營的黃男遞補理事一職，且依規定須於7月底前完成遞補程序，但農會至今未辦理遞補，仍由郭男執行理事職務，引發部分理監事不滿。

水里農會監事劉素雲今與賴派4名理事赴南投地檢署，對蕭志全提告妨害公務、圖利、使公務員登載不實等罪，她表示，縣府6月底即行文撤銷郭的理事資格，7月更再三發文，明確指示郭不得再出席相關理事會議，並要求農會依法遞補。

劉素雲進一步指出，本周三（6日）預計召開臨時理事會議將選出新任總幹事，質疑蕭執意違抗縣府監督權限，至今未辦理遞補，持續由郭男執行理事職務，是為了要強行聘任其派系人選當總幹事，明顯違法亂紀因此提告，盼司法介入調查。