許淑華借百隻藍色小精靈辦展 加持台中踩舞嘉年華

台中國際踩舞嘉年華將於9月27日、28日登場，今年邁入第10年擴大舉辦，首度移師台中清水，並與國際知名IP「藍色小精靈」聯名合作。台中市長盧秀燕說，今年特邀南投縣長許淑華出借百隻珍藏多年的藍色小精靈辦理特展，「我看了幾次都愛上了」，邀請民眾來看展。

盧秀燕表示，台中國際踩舞嘉年華今年舉辦第10年，首度移師海線清水舉辦，並首次規劃與國際IP藍色小精靈聯合行銷宣傳，特邀「最美縣長」許淑華辦理藍色小精靈特展，許縣長30年來收藏3000多隻藍色小精靈，向她商借400多隻舉行特展，相當珍貴，市府還因此為其收藏保險。

盧秀燕說，此次活動邀請來自7國、共19隊表團熱力演出，今年也開放全民參與「全民踩舞趣味競賽」，不論年齡、不限舞風，只要10人組隊，即可報名，在街頭盡情揮灑舞步，還有總獎金高達10萬元。

許淑華表示，台中能連續辦理10年踩舞嘉年華活動相當不容易，不僅資源整合需到位，也要有地方認同與長期經驗累積。南投縣府希望在觀光發展與活動執行上與台中加強合作，今年國慶活動，晚會在台中，焰火則在南投施放，充分展現中部縣市聯合行銷成果。

許淑華提到，她是藍色小精靈的粉絲，自己曾在盧市長邀請參與活動時，收到比利時大使致贈的3隻以比利時國旗配色的小精靈，作為外交象徵，令她十分感動，未來也盼藉由藍色小精靈的魅力，讓更多人認識這個經典卡通角色。