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庇護工場就服員中途離職率高？ 彰化縣：全國都提高已止血

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍庇護工場，就服員輔導身障員工製做多元產品在門市出售。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍庇護工場，就服員輔導身障員工製做多元產品在門市出售。記者簡慧珍／攝影

彰化縣庇護工（農）場家數增加，就業服務員中途離職情形逐年加劇，截至去年8月的流動率高達46.67%，恐影響庇護員工就業適應輔導權益。縣政府勞工處表示，這是全國共通現象，今年提高待遇後，彰化縣已陸續補足就服員缺額。

彰化縣去年底前有7家庇護工（農）場，今年新增1家烘焙坊，年底還會多1家，庇護工場越來越多，每一名就業服務員須協助庇護員工人數年年增加，2022年為6.2人，2023年6.29人，去年到8月底為6.93人，最近兩年不少就服員中途離職，2022年為20%，2023年上升至29.41%，去年8月更達46.67%。

彰化縣審計室認為，就服員流動率高恐影響庇護員工就業適應輔導權益，應謀求對策以提供穩定優質的庇護就業服務。

南彰化多家庇護工場指出，就服員流動率高與待遇較低有關，過去就服員薪資社工員、教保員低1至2個級距，相當月薪少1至兩千元，致使很多就服員跳槽到小型作業所、日照中心，月薪多一些，但全國庇護工場員工總會極力爭取，勞動部自今年5月1日核准就服員調薪3個級距，今年應可改善離職情形。

勞工處表示，庇護工場的說法沒錯，因就服員的工作性質與社工員、教保員相似度高，如果工作環境條件差不多，就服員將優先選擇待遇較優的機構，庇護工場找不到就服員，長期高掛徵才公告，今年5月調高就服員待遇後已陸續補足，目前只剩1家庇護工場缺少1名就服員，當然勞工處會辦理舒壓課程減輕就服員工作壓力，穩定他們的就業情緒。

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