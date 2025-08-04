影／超大器！杉林溪路斷困436遊客 業者1暖舉撫人心

受西南氣流增強影響，南投鹿谷往杉林溪聯外道路投51線約9K雞彎處昨發生嚴重土石坍方，雙向交通中斷，逾400名遊客受困當地景點「杉林溪森林生態渡假園區」，園方為此免費招待食宿，而今道路已單線搶通，受困遊客也陸續下山。

竹山「杉林溪森林生態渡假園區」擁有豐富的中海拔生態，且入夏氣候涼爽，是國內知名避暑勝地，而通往該園區聯外道路投51線杉林溪公路，全長17公里，途中將每繞180度的彎道分別以12生肖命名，「12生肖彎」也成當地一大特色。

但投51線約9.K雞彎處上方，昨天清晨6時許發生嚴重落石坍方，雙向交通因此遭全線阻斷，返程遊客被迫折返，縣府雖立刻調派廠商進駐搶修，但因崩落土石量龐大，至昨晚勉強局部搶通，僅小客車可下山，遊覽車遊客因此受困一夜。

由於，投51線杉林溪公路交通受阻，昨天多達17輛遊覽車共436名遊客無法下山，遊客內心焦急，除了得在車上過夜，更怕山區交通惡化，所幸園區業者體諒天災並考量安全，為此免費招待食宿給受困遊客，也撫慰了遊客們不安的心。

杉林溪教育中心副館長陳瑞麒說，杉林溪聯外道路昨發生嚴重坍方，園方獲報後巡視評估園區內安全無虞，縣府昨晚局部搶通後，自行開車遊客可下山，但大型遊覽車仍無法通行，為此緊急開放無法下山的遊客暫住園區，並提供飲食服務。

縣府工務處表示，投51線杉林溪公路經全力搶修，目前已經單線搶通，並透過交通管制採單線雙向通行，今天中午前後已開放大客車通行，受困的遊覽車團客也已陸續下山，何時能恢復正常雙向通行，仍須視山區天候及施工狀況再行公告。