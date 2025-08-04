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彰化表揚孝行楷模 聽障生張家軒用行動守護母親

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府日前表揚多位孝行楷模，包括張橄祿（左一）、黃坤炎（右二）與張家軒（右一）。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府日前表揚多位孝行楷模，包括張橄祿（左一）、黃坤炎（右二）與張家軒（右一）。圖／彰化縣府提供

彰化縣達德商工一年級學生張家軒因長年照顧病弱母親、分擔家務與農務，被彰化縣政府表揚為年度孝行楷模。張家軒自幼聽障，由單親母親撫養，但母親因病需長期洗腎，無法穩定就業與處理家務，張家軒主動承擔照護責任，表現出超齡成熟與孝心，獲校方與社會肯定。

彰化縣政府日前表揚多位孝行楷模，張家軒是其中最年輕的一位。她的母親每週需三次前往醫院洗腎，舟車勞頓外，治療過後身體極度虛弱，家中大小事務往往無法處理，張家軒因此比同齡孩子更早懂得體諒與分擔。家務她一手包辦，就連田裡粗重農務也主動幫忙，毫不畏懼。

雖然身形瘦小，她卻因年年勞動而練就過人力氣，成為母親最可靠的依靠，每逢週六她陪母親就醫洗腎，靜靜守候在旁，陪伴著母親。

校方表示，張家軒自五歲起配戴電子耳，雖然聽力障礙讓她學習進度較為吃力，但她始終積極努力，不輕言放棄。學校除安排特教課程與課業輔導外，聽巡老師也定期進班關懷，她也主動申請語言治療，希望改善表達能力、增強自信，她也用實際的行動，詮釋了孝順、勤勞和助人為樂，讓全校師生深受感動。

除張家軒外，今年彰化縣孝行楷模中還包括多位令人動容的長輩典範。張橄祿退休後全心照顧95歲高齡父親，為改善血液循環，寒冬裡每日早晚為父親足浴，日常照料無微不至，即便短暫離家也細心交代鄰里幫忙照應，長年陪伴父親參與社區活動，維持身心活力，展現孝心。

另一位黃坤炎，原在外地事業有成，因父親罹患失智症、雙親年邁，毅然返鄉照顧。他每日親自備餐、協助就醫，夜晚更簡居廚房旁以利照看，並時常推著父母到庭院散步、與鄰里互動，行孝之舉深獲社區居民肯定。

彰化縣達德商工一年級學生張家軒因長年照顧病弱母親、分擔家務與農務，被彰化縣政府表揚為年度孝行楷模。圖／彰化縣府提供
彰化縣達德商工一年級學生張家軒因長年照顧病弱母親、分擔家務與農務，被彰化縣政府表揚為年度孝行楷模。圖／彰化縣府提供
彰化縣達德商工一年級學生張家軒因長年照顧病弱母親、分擔家務與農務，被彰化縣政府表揚為年度孝行楷模。圖／彰化縣府提供
彰化縣達德商工一年級學生張家軒因長年照顧病弱母親、分擔家務與農務，被彰化縣政府表揚為年度孝行楷模。圖／彰化縣府提供

母親 洗腎 失智症

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