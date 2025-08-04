江啟臣東勢果園關心大雨農損 爭取全品項補助 直播3000多人看
連日大雨造成農損，立法院副院長江啟臣今天到台中東勢果園關心大雨農損，果農訴苦這次雨量大又下太久，落果嚴重，江啟臣允諾協助爭取農產全品項補助，他今天這場勘災直播有3000多人觀看。
江啟臣和台中市議員吳振嘉與農政單位人員今天到台中市東勢區一處果園勘災，果農說，這次水災落果多，產量將約減少一半，今年農損特別嚴重，江啟臣和台中市議員吳振嘉與農政單位到果園勘災。
江啟臣表示，農民都是看天吃飯，這次連日大水災情嚴重，他和農政單位會爭取全品項農損補助，也爭取補助從寬從速辦理；江啟臣今天勘災全程直播，直播過程許多人為他加油，上線人數最多達3000多人。
江啟臣表示，今天到東勢果園，關心甜柿受雨勢影響的情況，這幾天大家應該都有感連日豪大雨不停歇，甜柿正值生長期，農民也擔心連續降雨會影響產量和品質。
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