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彰化連日雨！駕駛誤闖水田卡車 坑洞頻傳影響通行

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉傳出有自小客車開進田裡，鄰近工廠員工熱心協助脫困。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉傳出有自小客車開進田裡，鄰近工廠員工熱心協助脫困。圖／彰化縣議員賴清美提供

彰化縣連日降雨不斷，不僅影響交通行車安全，也造成多處道路坑洞損壞。伸港鄉曾家村一輛自小客車因誤判積水農田為道路，右前輪陷入田邊動彈不得，所幸在鄰近工廠員工合力協助下，成功脫困。多個鄉鎮也通報道路坑洞問題，彰化縣府工務處表示已緊急修復約10處，仍將持續進行修補。

彰化縣議員賴清美指出，今早行經伸港鄉曾家路段時，發現一輛全新自小客車占用道路，上前查看才發現該車誤將農田當成淹水道路，右前輪深陷田邊「翹孤輪」，一度無法動彈。

由於拖吊車遲遲未到，賴清美便主動指揮交通，引導來車改道。此時，附近工廠老闆見狀，隨即召集廠內員工合力抬車，順利將右前輪抬上路面，讓車輛成功脫困。

雖然今日上午雨勢稍歇，彰化多地仍不時降下小雨，不少用路人反映道路坑洞密布，部分更因積水難以辨識深淺，導致行駛風險增加。

伸港鄉濱海防汛道路前幾天就有民眾反映出現近20處坑洞，最大直徑達30公分。縣府工務處說，該路段因長期有重型車輛通行，加上連日降雨使地基承載力降低，導致局部破損。周末已展開臨時修補，目前仍在施工中，即便降雨未歇，仍將優先處理各地通報的坑洞問題。

和美鎮東谷路也有民眾反映路面坑洞，和美鎮公所說，初步發現坑洞有6處，已完成暫時性修補。該路段因原為鐵軌用地，地基鬆軟，且現有大量重車通行，路面龜裂問題嚴重。鎮公所表示，後續將整體規劃改善，並向中央爭取經費進行徹底整修。

彰化和美鎮有民眾通報道路坑洞，公所已陸續協助修補。圖／和美公所提供
彰化和美鎮有民眾通報道路坑洞，公所已陸續協助修補。圖／和美公所提供
彰化縣伸港鄉傳出有自小客車誤把農田當馬路，車輛「翹孤輪」。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉傳出有自小客車誤把農田當馬路，車輛「翹孤輪」。圖／彰化縣議員賴清美提供

彰化 淹水 賴清美

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