暴雨災情潭子龍興巷邊坡二度崩塌 楊瓊瓔勘災促速復建整治

台中市潭子區新田里龍興巷一處山區邊坡，因連日豪雨沖刷，土石鬆動二度崩塌，中斷交通也危及用路人與在地居民安全，立委楊瓊瓔今天緊急會同市議員賴朝國現場會勘，要求市府加速推動復建工程，全面提升邊坡穩定性，並納入自然復育與防落石設施，盼盡快恢復通行、確保民眾安全。

楊瓊瓔、賴朝國今天到龍興巷現場，6層樓高的邊坡大面積坍塌，將近20公尺土石裸露，泥濘覆蓋整條道路，土壤含水量趨於飽和，土石與植生層明顯鬆動，為防止再度崩塌，市府建設局已緊急拉設封鎖線，全面封閉道路，禁止車輛與行人通行，確保民眾安全。

潭子區長劉汶軒說明，該處邊坡土壤含水量高，長時間累積降雨已使土石達到飽和狀態，上周首次崩塌後，雖緊急搶修，但考量連日降雨未歇，未敢貿然開放通行，昨晚再度發生土石滑落，現已列為高度警戒區。

當地里長吳政潭指出，龍興巷山區約有40戶、逾百位居民居住，崩塌導致主幹道封閉，不得不繞行北屯，單程通勤時間拉長至少3、40分鐘；市議員賴朝國說，龍興巷是居民的交通要道，更是假日登山客頻繁出入的重要路線，遊覽車絡繹不絕，道路中斷直接衝擊地方觀光與農產運輸。

楊瓊瓔表示，該段邊坡地勢陡峭，兩年前坡地曾進行噴漿穩固工程，面對當前極端氣候、豪雨頻繁，原有工法已無法負荷，邊坡已出現明顯的向源侵蝕，從坡腳向上破壞現象，應全面檢討整治策略，確保長久穩固。

楊瓊瓔建議，現行噴漿工程僅為短期應急措施，長遠來看，建議應推動修坡整形，加上加勁格框護坡及防落石護欄，強化整體防災韌性。要攔阻崩塌土石，更要導入生態工法，讓裸露邊坡恢復穩定，同時重現生機盎然的綠意景觀，達到安全與環境並重的治理效果。