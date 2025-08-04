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大雪山林道12K落石已搶通 東勢警設警戒線提醒行車安全
受西南氣流影響，山區連日大雨，台中市東勢警分局昨天下午接獲民眾通報，大雪山林道12K處有邊坡落石坍方，影響人車通行，昨天傍晚搶通後，仍有落石危險，警方在現場設警戒線提醒行車安全，呼籲民眾近日內山區仍有雨，盡可能避免上山。
東勢分局中坑派出所長劉明泉、警員羅培倫接獲通報後，到場查看，現場人車無法通行，迅速通報林務局台中分署派遣工程人員至現場搶通道路，警方在場暫時封閉雙向道路，交通指揮，等待林務局台中分署工程人員清理地面落石後，再開放雙向通行，確保用路人安全。
經工程人員現場緊急搶修，昨天傍晚5時58分恢復雙向通行，因大雨持續，現場仍有土石鬆動落下的危險，警方在大雪山林道道路兩側使用交通錐拉起警戒線，提醒用路人行車安全。
警方提醒用路人因近日山區大雨，山區道路已發生多起邊坡落石情形發生，民眾盡量避免到山上旅遊。
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