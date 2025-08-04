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山友要失望了…中市大坑步道雨勢中坍方嚴重 何時開放未定

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大坑9號步道雨勢中坍方嚴重，何時開放未定。圖／台中市政府提供
台中市大坑9號步道雨勢中坍方嚴重，何時開放未定。圖／台中市政府提供

台中市大坑步道上個月31日因強降雨封閉，據台中市風景區管理所上午指出，14條步道都受損嚴重，其中的3、6、7、9、10號步道都因大雨有嚴重坍方。至於何時能開放？風管所表示，要待雨勢放緩之後，視修復程度決定。

這幾條坍方嚴重的步道，恰又是大坑步道中較為親民的路線，一封閉恐讓許多愛登山的民眾失望了。風管所人員說，因為這次的雨勢大、時間長，所以造成的影響也較大，其中像是民眾最常去的9號步道和風動石一帶，都有嚴重坍方。

對於仍有民眾私闖進山，風管所說，因山區實在太大，風管所沒有辦法派人一一守住已封閉的路口，只能說目前進山實在非常危險。目前已有水利局等相關人員開始搶修，風管所也會在天氣放晴後針對每一條步道評管，在沒有危險的情況下盡速開放。

台中市大坑10號步道雨勢中坍方嚴重，何時開放未定。圖／台中市政府提供
台中市大坑10號步道雨勢中坍方嚴重，何時開放未定。圖／台中市政府提供
台中市大坑9號步道雨勢中坍方嚴重，何時開放未定。圖／台中市政府提供
台中市大坑9號步道雨勢中坍方嚴重，何時開放未定。圖／台中市政府提供

台中市 強降雨

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