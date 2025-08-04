山友要失望了…中市大坑步道雨勢中坍方嚴重 何時開放未定

台中市大坑步道上個月31日因強降雨封閉，據台中市風景區管理所上午指出，14條步道都受損嚴重，其中的3、6、7、9、10號步道都因大雨有嚴重坍方。至於何時能開放？風管所表示，要待雨勢放緩之後，視修復程度決定。

這幾條坍方嚴重的步道，恰又是大坑步道中較為親民的路線，一封閉恐讓許多愛登山的民眾失望了。風管所人員說，因為這次的雨勢大、時間長，所以造成的影響也較大，其中像是民眾最常去的9號步道和風動石一帶，都有嚴重坍方。