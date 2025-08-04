聽新聞
0:00 / 0:00

中市不續養犬貓數每年超過300隻 六都最高

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市動保處目前收容2600多隻犬貓，但不擬續養數量1年達300多隻。圖／台中市動保處提供
台中市動保處目前收容2600多隻犬貓，但不擬續養數量1年達300多隻。圖／台中市動保處提供

台中市動保處目前收容2600多隻犬貓，近年平均認養率約7成，退回率約3％，但不擬續養數量1年達300多隻。台中審計處指出，台中不擬續養數量是六都最高，因收費最低造成動物之家犬貓爆棚。動保處表示，將邀專家學者討論收費標準。

台中市有登記犬貓數量逾27萬隻，近5年成長達13萬隻。收容所約有2600多隻犬貓，據統計，民眾不擬續養犬貓數量2022年有324隻、2023年357隻，2024年324隻，數量居高不下。審計部指出，相較台北98隻、高雄83隻、台南51隻、新北28隻、桃園26隻，台中六都最高。

審計處指出，台中市不擬續養犬貓收費標準，目前完成寵登不續養收費1000元，未完成寵登則收費3000元，相較鄰近彰化、南投不續養收費2000至5000元，台中收費偏低，恐讓更多不願飼養的民眾將犬貓「退貨」給動物之家收容。

動保處長林儒良表示，被認養的犬貓已適應家庭生活，若回到動物之家，恐造成身心傷害，建議民眾可透過平台，有60天媒合期尋覓新主人，媒合成功率約1成。林儒良提醒，一旦不擬續養，代表不再適合養犬貓，除要收取規費，飼主也將被列入「黑名單」，無法再合法飼養。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台坦言，除收不擬續養規費，建議動保處可增加飼主訪談，揪出無正當理由而退養的個案，同時調高惡意棄養罰則，保障毛小孩權益。倪京台呼籲，飼主飼養前要做足功課，與家人討論再行動，善盡飼主責任。

延伸閱讀

泰山街頭驚見「洞洞貓」還流膿 新北動保處救援康復叫牠「湯圓」

狗遭車輛拖行重傷 新北動保處：罰飼主列黑名單

728世界肝炎日 獸醫提醒：年長犬貓要留意肝功能變化

樹林工廠驚見疑被棄養紅尾蚺…傷口長滿蛆 動保處助重獲健康

相關新聞

廣角鏡／月影燈季 獲5大設計獎

彰化縣政府舉辦的「月影燈季」結合國際知名IP，將八卦山大佛風景區打造成「emoji樂園」受好評，拿下包括英國倫敦設計獎、...

中市不續養犬貓數每年超過300隻 六都最高

台中市動保處目前收容2600多隻犬貓，近年平均認養率約7成，退回率約3％，但不擬續養數量1年達300多隻。台中審計處指出...

星期評論／ 823罷免+公投 考驗藍營論述、動員能力

726第一波罷免結束，國民黨保住25席，全數過關，短暫喘息後，賴清德總統宣告823「繼續與公民同行」，攻防重心迅速轉移至...

趁豪雨…台中麻園頭溪出現粉紅廢水 環局將查源頭重罰

台中市這幾近天下大雨，排水量大洶湧，日前卻有民眾發現文心路三段與北平二街口竟有粉紅色廢水排進入麻園頭溪。環保局據報派員趕...

台中市農作物水患災情至今日上午統計 被害面積84.72公頃

連日大雨造成各地農作物受損災情，台中市農業局統計到今天上午災情，農作物被害面積84.72公頃，損害程度13％，換算無收穫...

雪山路樹倒阻斷大雪山風景區唯一交通 和平警交管維護安全

台中市和平區雪山路32公里處今天上午11時12分發生樹木倒塌事故，全面阻礙道路通行，影響通往大雪山風景區唯一道路，和平警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。