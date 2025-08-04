中市不續養犬貓數每年超過300隻 六都最高

台中市動保處目前收容2600多隻犬貓，近年平均認養率約7成，退回率約3％，但不擬續養數量1年達300多隻。台中審計處指出，台中不擬續養數量是六都最高，因收費最低造成動物之家犬貓爆棚。動保處表示，將邀專家學者討論收費標準。

台中市有登記犬貓數量逾27萬隻，近5年成長達13萬隻。收容所約有2600多隻犬貓，據統計，民眾不擬續養犬貓數量2022年有324隻、2023年357隻，2024年324隻，數量居高不下。審計部指出，相較台北98隻、高雄83隻、台南51隻、新北28隻、桃園26隻，台中六都最高。

審計處指出，台中市不擬續養犬貓收費標準，目前完成寵登不續養收費1000元，未完成寵登則收費3000元，相較鄰近彰化、南投不續養收費2000至5000元，台中收費偏低，恐讓更多不願飼養的民眾將犬貓「退貨」給動物之家收容。

動保處長林儒良表示，被認養的犬貓已適應家庭生活，若回到動物之家，恐造成身心傷害，建議民眾可透過平台，有60天媒合期尋覓新主人，媒合成功率約1成。林儒良提醒，一旦不擬續養，代表不再適合養犬貓，除要收取規費，飼主也將被列入「黑名單」，無法再合法飼養。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台坦言，除收不擬續養規費，建議動保處可增加飼主訪談，揪出無正當理由而退養的個案，同時調高惡意棄養罰則，保障毛小孩權益。倪京台呼籲，飼主飼養前要做足功課，與家人討論再行動，善盡飼主責任。