星期評論／ 823罷免+公投 考驗藍營論述、動員能力

726第一波罷免結束，國民黨保住25席，全數過關，短暫喘息後，賴清德總統宣告823「繼續與公民同行」，攻防重心迅速轉移至第二波投票。綠營改打公投、喊話地方普發現金，台中無疑是罷免列車的火車頭，也是國民黨論述與動員的壓力測試。

823的七席罷免名單中，台中就占了三席：顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣。不僅數量最多，三人又與2026市長接班、地方派系勢力息息相關；加上南投的立委馬文君與游顥，藍營的中投聯防區域將承包823絕大部分砲火，果然，罷團8月第一場聯合造勢就選在台中。

藍白棘手的是，823當天不只投罷免案，還有核三延役公投，操作難度倍增。民眾黨喊出「罷免不同意、公投同意」；反觀國民黨至今未統一口徑，基層直言南投縣長許淑華說的「兩張都投不同意」雖不中聽，可能是最安全的投票方式。但雖有助保席，卻與藍營長年主張核能政策背道而馳。

這套戰術若硬套在台中，更左右為難。藍營從大罷免以來猛攻中火與能源議題，若此刻對核三延役噤聲甚至反對，即失去論述一致性；況且台中是藍白合示範區，盧秀燕被認為最有希望整合藍白的國民黨政治人物，如何宣傳「一張同意、一張不同意」，更是國民黨論述與動員的綜合壓力測試。

民進黨方面，726前期保持距離、後段又積極動員，這次由賴清德總統親上火線，明言「與公民同行」，並定錨黨公職全力衝823大罷免！終於撕下那張「與罷團有距離」的遮羞布，綠營透過823罷免轉守為攻，檢視自身組織能力。

盧秀燕一方面得鞏固台中三席，另方面，身為目前藍白合的關鍵人物之一，不能放棄民眾黨與中間選民，特別是在核能與民生議題上的話語空間。

當她在關稅議題，為賴總統、中央政府潤滑，遭基層質疑「打太極」，正反映這場罷免戰中，盧秀燕必須一人扮演多種角色的尷尬現實。

823投票倒數計時，台中三席立委基層實力穩固，但罷免戰與投票性質大不同，且這場選戰不只是投票的選擇，更是國民黨如何說服選民，該黨具備能力整合、領導，並守住承諾，每一役都沒有樂觀的本錢。