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趁豪雨…台中麻園頭溪出現粉紅廢水 環局將查源頭重罰
台中市這幾近天下大雨，排水量大洶湧，日前卻有民眾發現文心路三段與北平二街口竟有粉紅色廢水排進入麻園頭溪。環保局據報派員趕往，排放水色已回復正常。環保局今表示，將持續派員巡查附近區域，倘查獲污染源將依法處分。
環保局說，據獲上個月31日下午據報後，下午5時許趕抵排水管時，水色已回復正常。研判是因當日強降雨，水量及水流速度大增，有人乘機將污染物排進入麻園頭溪，並讓大水沖刷、稀釋。
環保局說，參考水路圖資，上游水污法列管對象皆為社區及加油站，與此次產生有色廢水關聯性較低，且經分派多組巡查排放口附近及上游的北屯區一帶，並未發現水色異常情事，後續將再派員巡查附近區域，倘查獲污染源將依法處分。
環保局說，如有廢棄水性漆等有色染料，應妥善採廢棄物清理方式處理，如有任意棄置污染水體的行為，可依水污染防治法第30條規定處新台幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰，如在大雨等天候惡劣時污染水體，亦將加重處罰。民眾若發現有環境污染案件時，可撥打環保局陳情報案專線04-23280380通報，環保局會盡速派員前往查處。
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