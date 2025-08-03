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雪山路樹倒阻斷大雪山風景區唯一交通 和平警交管維護安全
台中市和平區雪山路32公里處今天上午11時12分發生樹木倒塌事故，全面阻礙道路通行，影響通往大雪山風景區唯一道路，和平警分局雪山派出所接獲通報後，立即派員趕赴現場實施交通管制，設置三角錐警示，防止後續車輛誤闖發生危害，確保用路人安全無虞。
警方同時通報農業部林業及自然保育署台中分署鞍馬山工作站，請求派員前往現場清除倒塌路樹，和平分局已派警警戒，提醒到大雪山風景區的民眾密切注意路況資訊，暫時避免行經該路段，以免延誤行程或發生意外。
和平警分局長施永昭表示，山區因天候影響容易發生樹倒或落石情形，呼籲用路人行經相關路段時務必提高警覺，尤其夜間視線不佳，更應減速慢行，若發現災情應立即撥打110或1999通報，以利警方及早掌握、迅速處置，確保民眾生命財產安全。
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