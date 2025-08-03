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逢甲商圈去年吸800萬人 中市府設「小綠人」打造友善觀光動線

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市府在逢甲商圈增設行人號誌燈箱，並顯示相關文字提醒，友善行人步行環境。圖／台中市政府提供
中市府在逢甲商圈增設行人號誌燈箱，並顯示相關文字提醒，友善行人步行環境。圖／台中市政府提供

台中逢甲商圈是國內外觀光客朝聖熱點，去年創下近800萬人流，中市府為營造更友善安全的步行環境，針對逢甲商圈人潮密集路口布建「行人專用號誌時相」，晚上6時至12時實施，並優化人車動線，穿越馬路時「小綠人」會貼心提醒「注意轉彎車」、「秒數不夠，下次再過」，降低遊客逛街與車爭道風險。

交通局長葉昭甫表示，依據交通部資料，導入行人專用號誌可降低約3成行人事故風險，逢甲商圈每日吸引大量人潮，夜間更是人車高峰時段，為減少行人與車輛交織衝突，已於文華路與福星路、福星路與逢甲路等重點路口導入「行人專用號誌時相」，每日晚上6時到12時啟動，並同步檢討路口號誌秒數、設置清楚的行人引導標誌，加強夜間照明與標線可視性，提供完善的步行條件。

交通局與建設局日前攜手完成逢甲路至福星北路繪設標線型人行道，現在進一步透過交通號誌設計，提高車輛建立「行人優先」的理念，不只對在地市民重要，更能提升台中國際觀光形象。

交通局強調，建置一般稱為「小綠人」的行人倒數計時顯示器，特別在號誌上方空間以溫馨叮嚀「秒數不夠，下次再過」、「停等紅燈離三步」、「注意轉彎車」、「遵守號誌不闖紅燈」等貼心提醒，民眾過馬路時不要低頭滑看手機，能注意小綠人顯示的通行秒數，專心在綠燈專用時段過馬路，提升商圈的友善行人形象。

台中市目前號誌路口已超過6500處，其中在交叉路口設置的行人穿越號誌系統，加上剛在逢甲商圈新增設的「行人專用時相」，全市建置共142處。

行人 闖紅燈

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