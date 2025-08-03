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燈光美學驚艷國際 彰化月影燈季橫掃5大設計獎
彰化縣政府舉辦的「月影燈季」受好評，在展覽設計、燈光創意、文化活動等面向也獲國際獎項肯定，包括英國倫敦設計獎、法國設計獎、羅馬設計獎、美國泰坦創新設計獎、美國謬思設計獎等五項設計大獎，其中包括三項白金獎與兩項金獎，展現在地節慶的美學實力與創新能量。
2025彰化月影燈季結合國際知名IP將八卦山大佛風景區打造成「emoji 樂園」，從2024年12月28日開燈展出至2025年3月2日，為期65天，廣受好評並創歷年參觀人次新高，彰化縣長王惠美近日在擴大主管會報中，肯定同仁們的努力與辛苦，且由城觀處王瑩琦處長在會中受獎，共享榮耀。
彰化縣長王惠美表示，每年歲末彰化縣政府均會在八卦山大佛風景區布置各種閃耀璀璨、光彩奪目的主題燈光，還有一系列精采活動並與縣內觀光亮點、花在彰化等活動共同行銷，已成為全國好朋友元旦旅遊、新年走春首選品牌。
她也指出，2024彰化月影燈季活動成功，2025月影燈季同樣精彩，獲5個國際獎項，提高彰化縣在國際的能見度，除了肯定縣府城觀處的努力創新，也期許繼續發揮創意，帶給全國民眾更多驚喜。
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