留鄉就讀 台中東勢東新里長連15年招待國中小畢業師生盛餐

台中市東勢區東新里長余運來連15年，每年招待東新國小及東新國中近百名畢業師生吃牛排，鼓勵學生留在家鄉就讀、培養對家鄉的情感，14年來他請客花費逾50萬元。

74歲余運來表示，他幼時家境等限制，只讀到國小畢業，他深感教育重要，栽培2名兒子考上台中一中，其中一人交大畢業，一人是留美碩士，15年前，他當選東新里長，最大的願望是讓里民的下一代都能接受完整教育、不受環境限制而放棄機會。

余運來表示，許多家長為追求更多資源或升學優勢，讓子女跨區到市區就讀，孩子與家鄉的連結漸淡，東新國小學生雖來自東勢區5個里，東新國中學生來自10個里，但國小或國中每年學生數約50人。

余運來為鼓勵當地學生留在家鄉就讀，他擔任里長後，每年主動邀請東新國小及東新國中畢業生與任課老師一起聚餐，希望藉由自己心意，讓學生們對東新這片土地有更多歸屬感。