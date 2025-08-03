影／台中警護農專案主題曲AI製作旋律詞曲熱血 盧秀燕也比讚

AI完美助攻，台中警方首次運用AI製作完成護農專案主題曲，詞曲都是員警提供、由AI完成，歌聲也非真人聲音，輕快旋律，熱血歌詞，台中市長盧秀燕聽到後讚不絕口，不斷比讚說很棒，向前任台中市警局長李文章開玩笑說，要將運用AI的警察挖角到市政府。

目前正值梨子等農產品產季，各地警方啟動護農專案，台中警方首支護農主題歌日前公布，是台中市和平警分局雙崎派出所長詹傑勛提供素材，和平分局資訊承辦人警員蔡茗漢AI製作，含素材收集網路，也向和平分局員警詢問索取、AI影像圖文生成校對、AI歌曲歌詞細部校對、影音剪輯，與分局長討論後，約1周完成此主題曲。

主題曲開始有隻黑狗昂首畫面，因果園竊盜一般分成人為或野獸，狗是人類最忠誠的好夥伴，24小時協助警戒；歌詞和影片內容以警察24小時不分晝夜為人民服務為發想，警察沒有選擇戰場的餘地，山區的特性有山崩、橋斷、滾木、土石流、山難、急難救助，山區警察不止是一般的四大任務、六大勤務，更要因應人民的期待去做為民服務的調整。