快訊

影／俄遊客揭北韓神秘觀光行！飲料只3種能選 這款紀念品超狂

花蓮陸配村長8月1日遭解職 她怒：我拿的是台灣護照

U12世界盃／中華隊0:2惜敗南韓無緣季軍 美國6度稱霸

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中警護農專案主題曲AI製作旋律詞曲熱血 盧秀燕也比讚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平警分局護農專案歌曲AI製作完成，由雙崎派出所長詹傑勛提供素材，和平分局資訊承辦人警員蔡茗漢AI製作，台中市長盧秀燕稱讚蔡茗漢的專長和創意。記者游振昇／攝影
台中市和平警分局護農專案歌曲AI製作完成，由雙崎派出所長詹傑勛提供素材，和平分局資訊承辦人警員蔡茗漢AI製作，台中市長盧秀燕稱讚蔡茗漢的專長和創意。記者游振昇／攝影

AI完美助攻，台中警方首次運用AI製作完成護農專案主題曲，詞曲都是員警提供、由AI完成，歌聲也非真人聲音，輕快旋律，熱血歌詞，台中市長盧秀燕聽到後讚不絕口，不斷比讚說很棒，向前任台中市警局長李文章開玩笑說，要將運用AI的警察挖角到市政府。

目前正值梨子等農產品產季，各地警方啟動護農專案，台中警方首支護農主題歌日前公布，是台中市和平警分局雙崎派出所長詹傑勛提供素材，和平分局資訊承辦人警員蔡茗漢AI製作，含素材收集網路，也向和平分局員警詢問索取、AI影像圖文生成校對、AI歌曲歌詞細部校對、影音剪輯，與分局長討論後，約1周完成此主題曲。

主題曲開始有隻黑狗昂首畫面，因果園竊盜一般分成人為或野獸，狗是人類最忠誠的好夥伴，24小時協助警戒；歌詞和影片內容以警察24小時不分晝夜為人民服務為發想，警察沒有選擇戰場的餘地，山區的特性有山崩、橋斷、滾木、土石流、山難、急難救助，山區警察不止是一般的四大任務、六大勤務，更要因應人民的期待去做為民服務的調整。

旋律輕快，歌詞熱血，台中市警局首次在和平專案中播放給市長盧秀燕聽、看，她當場比讚說好聽，也鼓勵在場的承辦人警員蔡茗漢，稱讚他的AI製作能力與創意是警局重要人才，可善加運用在警方維護治安交通宣傳工作。

台中市和平警分局護農專案歌曲AI製作完成，由雙崎派出所長詹傑勛提供素材，和平分局資訊承辦人警員蔡茗漢AI製作。圖／警方提供
台中市和平警分局護農專案歌曲AI製作完成，由雙崎派出所長詹傑勛提供素材，和平分局資訊承辦人警員蔡茗漢AI製作。圖／警方提供
台中市和平警分局護農專案歌曲AI製作完成，由雙崎派出所長詹傑勛提供素材，和平分局資訊承辦人警員蔡茗漢AI製作。圖／警方提供
台中市和平警分局護農專案歌曲AI製作完成，由雙崎派出所長詹傑勛提供素材，和平分局資訊承辦人警員蔡茗漢AI製作。圖／警方提供
台中市和平警分局護農專案歌曲AI製作完成，由雙崎派出所長詹傑勛提供素材，和平分局資訊承辦人警員蔡茗漢AI製作。圖／警方提供
台中市和平警分局護農專案歌曲AI製作完成，由雙崎派出所長詹傑勛提供素材，和平分局資訊承辦人警員蔡茗漢AI製作。圖／警方提供

警察 盧秀燕

延伸閱讀

石岡中90線大量土石流破牆沖進民宅 盧市長承諾3000萬邊坡整治

美暫時性關稅公布 盧秀燕曝產業最新看法 積極接見駐台非美使節

影／楊瓊瓔反罷後援會成立 盧秀燕誇讚：最優質立委

中三藍委楊瓊瓔成立後援會　盧秀燕讚「不是民進黨才被罷」

相關新聞

留鄉就讀 台中東勢東新里長連15年招待國中小畢業師生盛餐

台中市東勢區東新里長余運來連15年，每年招待東新國小及東新國中近百名畢業師生吃牛排，鼓勵學生留在家鄉就讀、培養對家鄉的情...

影／台中警護農專案主題曲AI製作旋律詞曲熱血 盧秀燕也比讚

AI完美助攻，台中警方首次運用AI製作完成護農專案主題曲，詞曲都是員警提供、由AI完成，歌聲也非真人聲音，輕快旋律，熱血...

南投水里幸福巴士 試營運2個月免費

為改善偏鄉交通， 南投水里上月底啟動幸福巴士服務，試營運2個月可免費搭乘，縣府表示，將視試營運狀況，檢討優化班次及預約機...

彰化工業區生活垃圾隨袋徵收 參與率低 環保局：持續輔導

彰化縣去年7月起，試辦縣內6個工業區員工生活垃圾隨袋徵收，卻因廠商已委外清運，不想再另外整理員工生活垃圾，有3個工業區不...

其人其事／護理系教授顏文娟 走進偏鄉開長照課

中山醫學大學護理學系教授顏文娟90歲的母親，11年前從台北移居彰化社頭，無法適應生活機能不好的偏鄉社區，顏文娟秉持「為社...

台中鍋烤節公布領先店家 票選至14日可抽萬元抵用券等大獎

台中鍋烤節今宣布「十大火鍋、燒烤及蔬食組票選活動」階段性領先店家，由「十二段鍋物堂大里店」、「北澤壽喜燒吃到飽台中公益店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。