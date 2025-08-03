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台中市民小巴深入偏鄉 已服務逾5萬人次

中央社／ 台中3日電

台中市去年初在大甲、大安、外埔及后里地區啟動市民小巴服務，交通局長葉昭甫表示，上路1年半逾5萬人次搭乘，突破過去公車進不去、站設不到的限制，躍升偏鄉接駁神隊友。

台中市交通局今天發布新聞稿，葉昭甫表示，台中市為開發偏鄉交通系統，從梨山幸福巴士、小黃公車到市民小巴，一步步擴展山海交通動線，民眾外出採買、就醫、訪友到接送學生，運量大幅增加。

葉昭甫說明，9人座巴士方便穿梭在路況狹小或公車難以設站區域，許多駕駛來自海線地區，熟悉在地環境，達成「在地就業、在地服務」雙重效益。市民小巴行駛初期，被稱為董事長級的「黑頭車」外型讓民眾感到陌生，後來一試成主顧，轉化為受歡迎的超人氣公車。

交通局與客運業並依搭乘情形滾動式調整接駁車次，尖峰時段人數增加，調派備用車輛支援，滿足通勤、通學需求，以1條路線每月服務近700人次，4條路線自去年2月上路累計逾5萬搭乘人次。

獲金運獎偏鄉優良駕駛榮譽的市民小巴駕駛林銘彥說，除當地居民搭乘，因推行雙語學習城市，外籍教師深化到偏鄉，來自美國紐約、南非等國家的老師常搭乘市民小巴到校，讚許有如五星級公車，兼具機動性與便利性的友善交通。

林銘彥分享，搭車長者熱情打招呼，還會分送自家種的菜與水果，最感動的是固定搭車的學生，到學期末會說，「謝謝叔叔，讓我每天都有車可以搭」，那刻他覺得溫暖又有成就感。

睿奕交通董事長吳國正表示，配合交通局投入市民小巴營運，優勢是車體較小、操作靈活，能深入社區，並設有方便年長者上下車的扶手，搭配駕駛細心引導，提升高齡乘客安全與舒適度。此外，市民小巴快速與台鐵大甲站、公車站點接軌，偏鄉地區民眾可順暢銜接前往市區，轉乘更容易。

公車 偏鄉 台中市

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