台中鍋烤節公布領先店家 票選至14日可抽萬元抵用券等大獎
台中鍋烤節今宣布「十大火鍋、燒烤及蔬食組票選活動」階段性領先店家，由「十二段鍋物堂大里店」、「北澤壽喜燒吃到飽台中公益店」、「老井極上燒肉福科店」、「烤狀猿大里店」與「不葷主義茶餐廳」獲得。「就是愛鍋烤徵件競賽」有20組參賽者在海選中脫穎而出，今在家樂福青海店登場，爭取最終15組決賽資格，總獎金30萬元。
統計截至8月1日23時59分止，各組別累計票數第一名的店家，分別為「火鍋-品牌店家組」十二段鍋物堂大里店、「火鍋-巷弄美食組」北澤壽喜燒吃到飽台中公益店、「燒烤-品牌店家組」老井極上燒肉福科店、「燒烤-巷弄美食組」烤狀猿大里店與「蔬食組」不葷主義茶餐廳，各店無不祭出投票加碼或是外國人專屬優惠搶票。活動還有三周，業者持續呼籲支持者踴躍投票，齊力角逐「十大火鍋、燒烤及蔬食名店」的年度殊榮。
經發局長張峯源表示，「就是愛鍋烤徵件競賽」報名踴躍，20組參賽者從160組作品中通過海選進入初賽，入圍率僅12.5%，近7成皆以原創歌曲呈現。15組將於8月16日決賽，角逐冠、亞、季軍及30萬元獎金。
2025台中鍋烤節票選活動將持續至8月14日止，歡迎民眾到「台中通TCPASS」進行投票，支持心中的No.1鍋烤店家，還有機會抽中萬元鍋烤抵用券、印度、義大利、泰國來回機票及汽車等豪華大獎，詳情請洽台中市府經發局官網(https://gov.tw/sCg)。
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