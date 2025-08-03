其人其事／護理系教授顏文娟 走進偏鄉開長照課

中山醫學大學護理學系教授顏文娟90歲的母親，11年前從台北移居彰化社頭，無法適應生活機能不好的偏鄉社區，顏文娟秉持「為社區長者多做一點事」的念頭，帶領學生進駐社區開課，並培力志工照顧在地長輩，為社區注入活水。

顏文娟2015年接任中山醫學大學護理系主任，帶領學生實習，學生有次提出疑問說「長照一定要在機構，不能在社區嗎？」讓她決定把媽媽開設的讀經班改成社區長照據點，護理學系師生率先進駐開課，教導長輩如何延緩失能，深入社區拉近醫療與民眾的距離，並成立「敬暉慈愛關懷協會」。

顏文娟分享，協會以「樂活共好，互助共生」為理念，培力志工照顧在地長輩，課程包括以長輩生命故事繪本、以廢棄運動鞋帶編織水杯袋等；另也開課「阿嬤古早味」，由每位長者擔任講師，有人教做小籠包，也有人教做醃鳳梨，甚至將醃鳳梨變成罐頭販售，成為協會的特色伴手禮。

顏文娟表示，目前據點服務約30名長輩，並關懷獨居長者，中山醫學大學以專業擔任在地智庫，從護理系出發，學校的語聽系、心理系、醫影系、健產系等也加入行列，經由專業整合發現社區健康議題，為社區注入改變動能；在教育方面，帶領學生走出象牙塔，拓展社區視野，透過學校與社區「互助共融」模式達到永續發展。

顏文娟說，「看到偏鄉長者問題，除照顧媽媽，也一起照顧在地其他長輩，學生還可走進社區實習。」曾有原住民學生實習後，看見偏鄉社區的需求，回到故鄉南投仁愛鄉後繼續推動「共好活動」，讓善持續循環。