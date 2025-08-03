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彰化工業區生活垃圾隨袋徵收 參與率低 環保局：持續輔導

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣環保局試辦事業員工生活垃圾隨袋徵收計畫，北斗等3個工業區參與率不到1成。記者簡慧珍／攝影
彰化縣環保局試辦事業員工生活垃圾隨袋徵收計畫，北斗等3個工業區參與率不到1成。記者簡慧珍／攝影

彰化縣去年7月起，試辦縣內6個工業區員工生活垃圾隨袋徵收，卻因廠商已委外清運，不想再另外整理員工生活垃圾，有3個工業區不到1成、1個工業區勉強達到兩成，僅2個工業區逾5成，參與不如預期。環保局表示，會了解原因輔導改善。

根據彰化縣審計室調查，試辦事業員工生活垃圾隨袋徵收的社頭、埤頭、芳苑、田中、北斗、福興等六大工業區，工廠家數合計359家，社頭工業區24家工廠有15家參與，參與率達62.5%最高，其次埤頭工業區30家工廠有17家參與，參與率56.67%，芳苑鄉120家工廠有26家參與，參與率21.67%排名第三。

田中工業區72家工廠6家參與，北斗工業區55家工廠4家參與，福興工業區58家工廠3家參與，參與率分別為8.33%、7.24%、5.17%，都低於1成，把整體參與率往下拉到19.78%。彰化縣審計室要求環保局加強輔導，以提升垃圾減量成效。

事業單位參與率不到1成的工業區，有廠商指出，工廠常年把事業廢棄物、員工生活廢棄物放在一起交給環保代處理機構，若為配合隨袋徵收新制，將增加工廠處理廢棄物的人力與時間成本，也要與委外清運業者重新訂約，反而不方便。

環保局說，會了解原因，輔導業者做好垃圾分類

環保局 廢棄物 垃圾分類

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