南投水里幸福巴士 試營運2個月免費

為改善偏鄉交通， 南投水里上月底啟動幸福巴士服務，試營運2個月可免費搭乘，縣府表示，將視試營運狀況，檢討優化班次及預約機制，收費每段次8公里，每一段全票25元、半票13元。

縣府指出，去年9月起，先後在竹山、名間、鹿谷3鄉鎮啟動「南投幸福GO」服務，至今已服務1.5萬車次、約4.7萬人次，為提供水里、信義地區居民更便捷生活圈，上月29日啟動水里幸福巴士，由總達客運負責營運，試營運2個月。

縣府表示，幸福巴士採預約制，搭乘前1天撥打0800-885-658專線或用LINE、由村里辦公室協助預約，試營運期間免費，後續彙整試營運資料，再檢討班次優化、改進預約機制與服務品質。

縣府表示，未來正式營運，收費方式以段次收費，以8公里作為里程段次收費基礎，一段票以半票13元、全票25元，最多計算至三段票，票價低廉，65歲以上長者搭配敬老卡乘車等於免費，希望地方鄉親多加使用。

苗栗縣原由苗栗客運經營的「南庄─向天湖路線」2022年退場後，為維持基本交通服務，南庄鄉公所主動出擊，與地方創生青年團隊及「台灣真好」業者合作，續營向天湖與鹿場兩條路線，並在去年整併為大東河線，全線均採全預約制，靈活彈性的路線規畫滿足當地居民就醫、就學與日常採買需求。

苗栗縣政府交通工務處表示，南庄鄉幸福巴士服務成功解決鄉內較偏遠地區大眾運輸斷鏈問題，榮獲交通部 「114年幸福巴士金運獎─特別獎」，未來將持續擴大推動縣內各鄉鎮的幸福巴士服務。