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彰化黑米故鄉產量減半 農業部結合在地青年進校園搶救黑米產業

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣南州國小學童學做黑米飯糰。圖／彰化縣創奕產業發展協會提供
彰化縣南州國小學童學做黑米飯糰。圖／彰化縣創奕產業發展協會提供

台灣黑米主要產地在彰化縣，溪州鄉曾是最大產區，逐年減少到年產量約兩噸，不到全盛期的一半，地方社團搶救黑米產業，進入校園指導小朋友製作黑米飯糰、喝黑米露，舉辦講座協助農民解決拓展通路時可能遇到的問題，也將配合溪州提拔泥系列活動推廣黑米。

農業部農村發展及水土保持署、農村發展及水土保持署南投分署，指導彰化縣創奕產業發展協會舉辦講座、前進校園，為逐漸式微的黑米重新開創生機。協會在南州國小一連舉辦3天「濁水溪黑米・食育創新營」，安排曾獲全國學校午餐創作佳作的廚媽指導手做黑米飯糰，雖然陰雨連綿，但小一到小五學童吃自己手做飯糰笑得燦爛，告訴校長楊巽斐、協會執行青年長陳奕霖「我們還想再做一個」。

楊巽斐今表示，3天活動包括認識溪州黑米的價值、營養、製作方法，從產地延伸餐桌，小朋友透過手做深入認識在地農業特色，了解食育的重要性，期待溪州黑米從年輕一代發展出在地特色，走向全國甚至國際。

創奕產業發展協會另邀請專家學者，針對農民、在地食品業者推廣黑米產品時可能遭遇的難題舉辦黑米應用座談。有農民想加工初級加工食品自產自銷，連鎖超市行銷部門人員建議先研讀食安法，販售農產品與初級加工食品各有法規，自己製果乾、自家廚房做黑米餐盒等黑米食品只能餽贈親友，若販售營利將觸法，面臨2萬元起跳罰款。

執行青年長陳奕霖說，相較於白米，黑米是高經濟作物，溪州鄉年產量卻從5噸下滑到兩噸，減產問題出在通路有限，若能加強推廣、改進包裝，教導消費者烹煮黑米，接受食用黑米飯糰、黑米露、黑米米香等食品，提開通路、提高黑米食用量就能激勵農民再回頭種黑米，因此協會將配合溪州鄉公所提拔泥系列活動推廣黑米，明年規畫「黑色食物節」炒熱黑米知名度。

彰化縣創奕產業發展協會舉辦黑米應用講座，邀請專家學者為有心推廣黑米食品的農民和業者解惑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣創奕產業發展協會舉辦黑米應用講座，邀請專家學者為有心推廣黑米食品的農民和業者解惑。記者簡慧珍／攝影

農民 飯糰

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