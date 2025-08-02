彰化縣表揚38位模範父親 啣筆畫家張永銘生命故事感人
父親節前夕，彰化縣政府今天在花壇鄉全國麗園大飯店舉辦模範父親表揚大會，受表揚的有來自各鄉鎮市及身障團體推薦的38位模範父親，其中，因車禍導致全身癱瘓的張永銘，「永不放棄」的生命故事令人動容，他靠著嘴含畫筆創作藝術作品，多次舉辦個展，還獲兩任總統接見。
縣長王惠美主持表揚大會時表示，每位模範父親背後都有非常感人的故事，「爸爸親像山」，是兒女的靠山，他們永遠默默地支為家庭付出，為人子女的不只是父親節要孝順爸爸，平時都要多關心爸爸，「愛要及時，孝順也要及時」。
由社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會推薦的張永銘，在妻子的支持下重新振作，靠著嘴含畫筆創作藝術作品，將兒子撫養成人。他更投入校園宣導，向青少年推廣脊髓損傷預防觀念。他曾多次在中正紀念堂、國父紀念館等地舉辦個展，也曾獲前總統馬英九、蔡英文等人接見，獲頒優秀畫家。他兒子也到現場，祝他父親節快樂。
彰化市何木桂長讀音樂系，後來赴奧地利維也納深造，學成歸國後，投入音樂教學，孩子也遠赴國外學音樂，回國在縣內任教，曾率領合唱團與樂團走訪中部地區慈善機構舉辦義演，用音樂療癒人心，也用行動實踐關懷社會的理想。
員林市吳東興是記者、作家、社會觀察者，承接父親的米店，勤奮經營家庭，還長期參與公共議題評論與倡議，曾獲新聞類金鼎獎公共服務獎，為民發聲的勇氣與責任感令人敬仰，養育二女一男均有所成。
今年的彰化縣模範父親分別為：何送、陳嘉雄、何木桂、王木村、施耀輝、郭波、蔡令謙、林錦亮、趙昭明、柯鐘和、鄧義川、楊武雄、黃文慶、施學輝、洪文志、吳東興、張鈺岱、曹富慶、張結彰、陳國銘、陳忠斗、莊萬恭、楊杉、陳天德、陳椅、張東伯、謝茂德、蕭新益、陳桂森、廖合源、呂傳興、蔡和發、張錦松、卓甘煌、張永銘、蘇火秋、孫木林、陳樹根等38位。
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