彰化縣表揚38位模範父親 啣筆畫家張永銘生命故事感人

父親節前夕，彰化縣政府今天在花壇鄉全國麗園大飯店舉辦模範父親表揚大會，受表揚的有來自各鄉鎮市及身障團體推薦的38位模範父親，其中，因車禍導致全身癱瘓的張永銘，「永不放棄」的生命故事令人動容，他靠著嘴含畫筆創作藝術作品，多次舉辦個展，還獲兩任總統接見。

縣長王惠美主持表揚大會時表示，每位模範父親背後都有非常感人的故事，「爸爸親像山」，是兒女的靠山，他們永遠默默地支為家庭付出，為人子女的不只是父親節要孝順爸爸，平時都要多關心爸爸，「愛要及時，孝順也要及時」。

由社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會推薦的張永銘，在妻子的支持下重新振作，靠著嘴含畫筆創作藝術作品，將兒子撫養成人。他更投入校園宣導，向青少年推廣脊髓損傷預防觀念。他曾多次在中正紀念堂、國父紀念館等地舉辦個展，也曾獲前總統馬英九、蔡英文等人接見，獲頒優秀畫家。他兒子也到現場，祝他父親節快樂。

彰化市何木桂長讀音樂系，後來赴奧地利維也納深造，學成歸國後，投入音樂教學，孩子也遠赴國外學音樂，回國在縣內任教，曾率領合唱團與樂團走訪中部地區慈善機構舉辦義演，用音樂療癒人心，也用行動實踐關懷社會的理想。

員林市吳東興是記者、作家、社會觀察者，承接父親的米店，勤奮經營家庭，還長期參與公共議題評論與倡議，曾獲新聞類金鼎獎公共服務獎，為民發聲的勇氣與責任感令人敬仰，養育二女一男均有所成。