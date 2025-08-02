彰化試辦工業區員工生活垃圾隨袋徵收 結果「叫好不叫座」

彰化縣去（2024）年7月起，實施縣內6個工業區員工生活垃圾隨袋徵收試辦計畫，結果3個工業區不到一成，1個工業區勉強達到兩成，僅兩個工業區逾五成，參與比例不如預期。有廠商表示，已委外清運，不想再另外整理員工生活垃圾另外丟。

彰化縣環保局實施四大超商、六大工業區的事業員工生活垃圾隨袋徵收試辦計畫，33公升每袋40元，75公升90元，120公升145元，雖比台北和新北兩市3公升每個1元來得貴，優點是可交給鄉鎮市清潔隊，比交給環保代處理機構以事業廢棄物計價便宜。

根據彰化縣審計室調查，試辦事業員工生活垃圾隨袋徵收的社頭、埤頭、芳苑、田中、北斗、福興等六大工業區，工廠家數合計359家，社頭工業區24家工廠就有15家參與，參與率達62.5%，參與率最高，其次埤頭工業區30家工廠有17家參與，參與率56.67%，芳苑鄉120家工廠有26家參與，以參與率21.67%排名第三。

田中工業區72家工廠6家參與，北斗工業區55家工廠4家參與，福興工業區58家工廠3家參與，參與率分別為8.33%、7.24%、5.17%，都低於一成，把整體參與率往下拉到19.78%。彰化縣審計室要求環保局加強輔導，以提升垃圾減量成效。

事業單位參與率不到一成的工業區，有廠商指出，工廠常年把事業廢棄物、員工生活廢棄物放在一起交給環保代處理機構，代處理業者進行分類，若為配合彰化縣隨袋徵收新制，將增加工廠處理廢棄物的人力與時間成本，也要重新計畫委外清運費用重新訂約，反而不方便；沒參與隨袋徵收不代表工廠員工生活垃圾沒分類。

彰化縣環保局表示，先前很多工廠反映員工生活垃圾的處理問題，環保局才試辦隨袋徵收計畫，實施後發現有些工廠長年委外清運廢棄物，不想再費事另外整理員工生活垃圾交給清潔隊，環保局將依據審計報告結果，深入了解工業區參與垃圾隨袋徵收情形不理想的原因，輔導業者做好垃圾分類。