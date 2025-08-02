全國首座共構 彰地檢署與執行分署大樓啟用

彰化地檢署與行政執行署彰化分署斥資20億元興建的新大樓昨天啟用。法務部長鄭銘謙說，彰化地檢署是六都以外規模最大的地檢署，希望在優質司法園區中，守護人民權益並提供更佳司法服務。

大樓啟用典禮由鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、彰化縣長王惠美、彰化地檢署檢察長謝名冠、行政執行署彰化分署長郭景銘及立委謝衣鳯等人主持。

鄭銘謙指出，彰檢檢察官54人、員工近300人，舊廳舍自1970年啟用，已近一甲子，難負擔繁重業務。新廳舍歷經物價波動、缺工缺料與疫情挑戰才順利完工。彰檢在綠能犯罪、國土保護、婦幼保護、打詐緝毒等表現優異，曾獲公務員最高榮譽傑出貢獻團體獎；行政執行署彰化分署長期肩負追繳欠稅罰款、充實國庫，新廳舍可望提升執法效率與服務品質。

謝名冠表示，彰檢是全國首座與行政執行分署共構廳舍，2021年動工，歷時4年啟用，基地面積2.63公頃，建築為地下2層、地上8層，塑造現代司法園區形象，並且採綠建築設計，規畫地下汽車停車位173格、戶外191格，便利員工與洽公民眾使用。

落成影片播放王惠美擔任立委時，質詢時任法務部政次陳明堂的片段，引來會心一笑。王惠美說，當時聯合報記者何炯榮告訴她，彰檢舊廳舍老舊，她才促請中央補助興建新廳舍，期盼能提升司法服務，讓公平正義更貼近民眾。

彰檢與彰化分署新廈對面為彰化地方法院與員林演藝廳，司法園區將成為員林新地標。郭景銘指出，分署自2001年設立以來肩負彰化、南投行政執行業務，新廳舍啟用象徵硬體設施全面升級。