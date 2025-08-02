找路面瑕疵 中市智慧巡檢車試辦上路

台中市推動道路改善工程，去年改善道路超過4萬公尺。但仍採傳統目視方式，審計部要求加速導入AI智慧巡查，降低道路破損導致國賠案。台中市建設局回應，今年已規畫智慧巡檢系統，將在15公尺以上道路試辦，提升道路安全。

審計部指出，建設局辦理道路品質巡檢與養護，委託廠商擴充「台中好好行」App的道路巡查填報功能，去年路平專案改善面積達42萬餘平方公尺。道路破損陳情案件從2020年的2315件，降至2024年的1763件，顯示品質提升；但山海線地區陳情案增加，且巡查及修補契約經費提前用罄，影響修復進度。

審計部統計，因道路管理不善導致用路人受傷國賠案件，2022至2024年間分別為29件、14件與8件，金額為164萬、186萬與106萬元，顯示巡查仍有改善空間。目前巡查多採目視，難及早發現瑕疵，建議導入AI智慧巡查，確保用路安全。

例如2022年國賠案，姚姓女子騎自行車行經台灣大道外側慢車道時，因路面20公分坑洞摔傷，四肢、面部多處受傷並喪失嗅覺，法院判市府養護工程處賠償133萬元。

建設局表示，去年9月Red Bull賽車展演時，首次採智慧巡檢車巡視賽道，透過AI辨識確認平整度；今年擴大投入，編列920萬元，委託廠商試辦智慧巡檢車，7月決標發包，執行至明年7月。

計畫涵蓋全市15公尺以上道路，智慧巡檢車可即時回報狀況，AI辨識出坑洞或破損後，管養單位立即派員處理。若試辦順利，後續將分年分期納入全市道路。

建設局強調，智慧巡檢將提升巡查效率與精準度，降低道路風險因子，減少國賠；針對海、山線破損頻仍，已要求豐原、神岡、梧棲、沙鹿等區加強巡查，優先列入「燙平計畫」改善。