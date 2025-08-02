聽新聞
0:00 / 0:00

找路面瑕疵 中市智慧巡檢車試辦上路

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市政府編列920萬元預算，試辦智慧巡檢車巡路計畫，可提升巡查效率與精準度，降低道路破損導致受傷的案件。圖／聯合報系資料照片
台中市政府編列920萬元預算，試辦智慧巡檢車巡路計畫，可提升巡查效率與精準度，降低道路破損導致受傷的案件。圖／聯合報系資料照片

台中市推動道路改善工程，去年改善道路超過4萬公尺。但仍採傳統目視方式，審計部要求加速導入AI智慧巡查，降低道路破損導致國賠案。台中市建設局回應，今年已規畫智慧巡檢系統，將在15公尺以上道路試辦，提升道路安全。

審計部指出，建設局辦理道路品質巡檢與養護，委託廠商擴充「台中好好行」App的道路巡查填報功能，去年路平專案改善面積達42萬餘平方公尺。道路破損陳情案件從2020年的2315件，降至2024年的1763件，顯示品質提升；但山海線地區陳情案增加，且巡查及修補契約經費提前用罄，影響修復進度。

審計部統計，因道路管理不善導致用路人受傷國賠案件，2022至2024年間分別為29件、14件與8件，金額為164萬、186萬與106萬元，顯示巡查仍有改善空間。目前巡查多採目視，難及早發現瑕疵，建議導入AI智慧巡查，確保用路安全。

例如2022年國賠案，姚姓女子騎自行車行經台灣大道外側慢車道時，因路面20公分坑洞摔傷，四肢、面部多處受傷並喪失嗅覺，法院判市府養護工程處賠償133萬元。

建設局表示，去年9月Red Bull賽車展演時，首次採智慧巡檢車巡視賽道，透過AI辨識確認平整度；今年擴大投入，編列920萬元，委託廠商試辦智慧巡檢車，7月決標發包，執行至明年7月。

計畫涵蓋全市15公尺以上道路，智慧巡檢車可即時回報狀況，AI辨識出坑洞或破損後，管養單位立即派員處理。若試辦順利，後續將分年分期納入全市道路。

建設局強調，智慧巡檢將提升巡查效率與精準度，降低道路風險因子，減少國賠；針對海、山線破損頻仍，已要求豐原、神岡、梧棲、沙鹿等區加強巡查，優先列入「燙平計畫」改善。

延伸閱讀

足球／Attackers FC踢退校隊冠軍中市國安 成功守護主場

減少道路破損造成交通事故 中市府試辦15公尺寬以上道路智慧巡檢

南橫公路坍方1家5口墜谷 60公尺下荖濃溪谷驚見人車殘骸

南橫公路消失了！ 傳出有人車掉入斷裂路面墜谷失蹤

相關新聞

找路面瑕疵 中市智慧巡檢車試辦上路

台中市推動道路改善工程，去年改善道路超過4萬公尺。但仍採傳統目視方式，審計部要求加速導入AI智慧巡查，降低道路破損導致國...

全國首座共構 彰地檢署與執行分署大樓啟用

彰化地檢署與行政執行署彰化分署斥資20億元興建的新大樓昨天啟用。法務部長鄭銘謙說，彰化地檢署是六都以外規模最大的地檢署，...

彰化舊台汽站變身親子樂園 巨型彩繪牆、3隻小豬屋8月2日登場

位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，坤悅開發公司計畫興建3棟住宅大樓，基地未動工前，在彰化首創先行開闢深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，民眾可欣賞生動有趣巨型彩繪牆、造訪「三隻小豬的家」，夜間還有絢麗的燈光秀。

影／全國首座地檢署與執行分署共構廳舍啟用 王惠美當年成就美事

彰化地檢署與法務部行政執行署彰化分署斥資20億元新建大樓今天正式啟用，法務部長鄭銘謙表示，新大樓啟用是歷史的一刻，彰化地...

減少道路破損造成交通事故 中市府試辦15公尺寬以上道路智慧巡檢

台中市政府推動道路改善工程，去年改善道路超過4萬公尺。審計部指出，現行仍用傳統目視的方式巡查道路，應推動AI智慧巡查，此...

實體書店寒冬再一例 彰化市唯一的金石堂11月歇業

彰化市唯一的金石堂書店，傳出將營業到今年10月底，11月將歇業，引發地方民眾熱烈討論與感慨。業者坦言，因租約到期，加上租...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。