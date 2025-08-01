快訊

「雞排博士」曾遭批浪費教育資源 6年後郭董竟特地到店拜訪

戴電子腳環、先生攙扶步出法院 黃呂錦茹關98天獲釋：大家辛苦了

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化舊台汽站變身親子樂園 巨型彩繪牆、3隻小豬屋8月2日登場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，親子可以造訪「三隻小豬的家」。記者劉明岩／攝影
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，親子可以造訪「三隻小豬的家」。記者劉明岩／攝影

位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，坤悅開發公司計畫興建總銷額50億元的3棟住宅大樓，基地在未改建前，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，民眾可欣賞生動有趣巨型彩繪牆、造訪「三隻小豬的家」，夜間還有絢麗的燈光秀。

坤悅開發公司耕耘台中及員林市，已開發兩千多戶住宅，此次首度跨足彰化市，獵取的舊台汽客運彰化車站土地，臨近彰化火車站、扇形車庫及三民路、民生路鬧區，位置優越，基地面積約1667坪，十分方整，正申請建照，計畫興建為全縣最高級的住宅大樓，成為彰化的新地標。

坤悅開發公司在申請建照期間，卻未讓基地閒置，反而斥資800萬元活化、打造為「芊芊彰化 親子園區」，原台汽客運彰化車站老舊建築， 一隻「爬牆的萌萌大貓」正在搖巴，牆上則彩繪各種立體圖案，層層堆疊的小汽車、南瓜、招財貓、耳機等童趣手繪。

親子園區則有一面巨大的「彰化人文景點」地圖，以此基地為中心尋訪彰化，是坤悅體現融入彰化接地氣的表現，園區設計取自童話故事的「三隻小豬的家」，以及象徵呵護家人會發光的大樹、綠意然的步道；園區還停有一輛彩繪公車，打開車門進入，擁有秘密空間，帶著大家看雲去。

坤悅開發公司董事長陳丕岳說，「芊芊彰化 親子園區」定8月2日下午4時開放，以親子同樂的概念，當天安排胖卡餐車、創意市集及街頭藝人表演活動，園區將持續開放到12月底，夜間還有絢麗的燈光秀，歡迎親子們前來體驗，還可以就近品嘗周邊的美食。

位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，舊車站在燈光映照下，格外吸睛。圖／坤悅開發公司提供
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，舊車站在燈光映照下，格外吸睛。圖／坤悅開發公司提供
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，生動有趣的巨型彩繪牆，十分吸睛。記者劉明岩／攝影
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，生動有趣的巨型彩繪牆，十分吸睛。記者劉明岩／攝影
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，生動有趣的巨型彩繪牆，在燈光映照下，格外吸睛。圖／坤悅開發公司提供
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，生動有趣的巨型彩繪牆，在燈光映照下，格外吸睛。圖／坤悅開發公司提供
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，停放的公車內擁有秘密空間，帶著大家看雲去。記者劉明岩／攝影
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，停放的公車內擁有秘密空間，帶著大家看雲去。記者劉明岩／攝影

彰化 親子 小豬

延伸閱讀

影／全國首座地檢署與執行分署共構廳舍啟用 王惠美當年成就美事

週末療癒新玩法！解鎖彰化田尾一日遊路線，森林樂園、霜淇淋、煮茶美拍

最後一擊來了！彰化傳產嘆：關稅20%+台幣升值無異「雙殺」

大雨襲擊彰化6車遭沖入溝渠 中午已吊出

相關新聞

彰化舊台汽站變身親子樂園 巨型彩繪牆、3隻小豬屋8月2日登場

位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，坤悅開發公司計畫興建總銷額50億元的3棟住宅大樓，基地在未改建前，在彰化...

影／全國首座地檢署與執行分署共構廳舍啟用 王惠美當年成就美事

彰化地檢署與法務部行政執行署彰化分署斥資20億元新建大樓今天正式啟用，法務部長鄭銘謙表示，新大樓啟用是歷史的一刻，彰化地...

減少道路破損造成交通事故 中市府試辦15公尺寬以上道路智慧巡檢

台中市政府推動道路改善工程，去年改善道路超過4萬公尺。審計部指出，現行仍用傳統目視的方式巡查道路，應推動AI智慧巡查，此...

實體書店寒冬再一例 彰化市唯一的金石堂11月歇業

彰化市唯一的金石堂書店，傳出將營業到今年10月底，11月將歇業，引發地方民眾熱烈討論與感慨。業者坦言，因租約到期，加上租...

極端降雨增17% 南投擬設滯洪池、抽水站應對百年洪患

南投縣受西南氣流帶來強降雨影響，各鄉鎮傳出坍方、淹水及土石流災情。縣長許淑華今天會同立委游顥、南投市長張嘉哲及第三河川分...

花海、雪景遊客爆棚 合歡東峰靠「黑科技」管人潮

林業保育署南投分署今天與社團法人台灣山盟公益協會簽訂捐贈合約，由山盟公益協會及和通集團捐贈雙向人流計數器，將設置於合歡東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。