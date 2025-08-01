彰化舊台汽站變身親子樂園 巨型彩繪牆、3隻小豬屋8月2日登場

位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，坤悅開發公司計畫興建總銷額50億元的3棟住宅大樓，基地在未改建前，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從8月2日起免費開放到12月底，民眾可欣賞生動有趣巨型彩繪牆、造訪「三隻小豬的家」，夜間還有絢麗的燈光秀。

坤悅開發公司耕耘台中及員林市，已開發兩千多戶住宅，此次首度跨足彰化市，獵取的舊台汽客運彰化車站土地，臨近彰化火車站、扇形車庫及三民路、民生路鬧區，位置優越，基地面積約1667坪，十分方整，正申請建照，計畫興建為全縣最高級的住宅大樓，成為彰化的新地標。

坤悅開發公司在申請建照期間，卻未讓基地閒置，反而斥資800萬元活化、打造為「芊芊彰化 親子園區」，原台汽客運彰化車站老舊建築， 一隻「爬牆的萌萌大貓」正在搖巴，牆上則彩繪各種立體圖案，層層堆疊的小汽車、南瓜、招財貓、耳機等童趣手繪。

親子園區則有一面巨大的「彰化人文景點」地圖，以此基地為中心尋訪彰化，是坤悅體現融入彰化接地氣的表現，園區設計取自童話故事的「三隻小豬的家」，以及象徵呵護家人會發光的大樹、綠意然的步道；園區還停有一輛彩繪公車，打開車門進入，擁有秘密空間，帶著大家看雲去。

坤悅開發公司董事長陳丕岳說，「芊芊彰化 親子園區」定8月2日下午4時開放，以親子同樂的概念，當天安排胖卡餐車、創意市集及街頭藝人表演活動，園區將持續開放到12月底，夜間還有絢麗的燈光秀，歡迎親子們前來體驗，還可以就近品嘗周邊的美食。