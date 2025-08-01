台中捷運推遺失物再利用 捐贈571件實用物資送暖
台中捷運公司日前將公司所有無人認領的遺失物中，篩選出571件狀況良好的日常用品捐贈給社福團體，希望以實際行動關懷弱勢族群，讓遺失物轉化為另一份社會溫暖。
台中捷運公司今天發布新聞稿表示，今年上半年共拾獲近7600件遺失物，依規定公告保管期滿後，若拾得人為公司員工，則物品所有權歸公司所有。公司會定期盤點、篩選出可再利用物品進行整理與分類，優先捐贈保暖衣物、生活小物等實用物資給社福單位。
中捷公司提到，日前經篩選出571件狀況良好的日常用品，捐贈給人安基金會所屬的「台中平安站」與「豐原平安站」，物資包括保暖外套、毛帽、保溫瓶、安全帽、文具、個人用品等，皆具高度實用性，適合日常生活使用。人安基金會表示，這些物資不僅是實質上的幫助，更象徵著社會對街友與急難家庭的善意與關懷，意義格外珍貴。
中捷公司表示，將持續推動遺失物再利用的公益捐贈機制，預計每年定期辦理兩次捐贈活動，並請台中市府社會局推薦社福團體進行媒合，發揮資源最大效益，以實際行動關懷街友與弱勢族群，讓遺失物轉化為另一份社會溫暖。
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