影／全國首座地檢署與執行分署共構廳舍啟用 王惠美當年成就美事

彰化地檢署與法務部行政執行署彰化分署斥資20億元新建大樓今天正式啟用，法務部長鄭銘謙表示，新大樓啟用是歷史的一刻，彰化地檢署是六都以外最大的地檢署，也希望在環境這麼好的司法園區，為彰化開創嶄新的一頁，守護人民的權益，讓鄉親獲得更好的照顧。

法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、彰化縣長王惠美、彰化地方檢察署檢察長謝名冠、行政執行署彰化分署長郭景銘、立委謝衣鳯等人今天共同主持彰檢及行政執行署彰化分署新大樓啟用典禮。

鄭銘謙表示，彰檢檢察官多達54人，員工近300人，舊廳舍是1970年啟用，已近一甲子的老建物的確難以承載繁重業務，而在歷經物價波動、缺工、缺料和疫情的考驗，才順利完工。

鄭銘謙表示，彰檢歷年來在打擊綠能犯罪、國土保護、婦幼保護、打詐緝毒等都表現傑出，曾獲公務員最高榮譽傑出貢獻團體獎。而行政執行署彰化分署為國家追繳欠繳罰款及銳金充實國庫，成績也有目共睹，以往一直沒有自己廳舍，需額外支付廳舍租金，所以期盼新廈落成後有助於提升執法效率，與為民服務品質。

彰化地檢署檢察長謝名冠表示，彰檢是全國首座地檢署與執行分署共構廳舍，2021年動工，歷經4年正式啟用，土地總面積2.63公頃，為地下2層、地上8層建物，形塑現代化司法園區意象，並採用綠建築設計，規劃汽車地下停車位173個及戶外停車位191個，可以提供員工及洽公警察、民眾利用。

彰檢今天播放落成紀念影片中也有當年還擔任立委的彰化縣長王惠美強勢質詢當時的法務部政務次長陳明堂，引來全場會心一笑，王惠美說，當時是聯合報司法記者何炯榮有一次提醒她說彰檢建物老舊，辦公環境不佳，都快變成歷史建物，她才發現檢彰舊廳舍老舊狹小，因此敦促中央快為彰檢蓋新廳舍，也希望這棟大樓能提升司法服務品質，讓民眾知道公平正義就在我們身邊。

彰檢與行政執行署彰化分署對面就是彰化地方法院與員林演藝廳，未來司法園區也將成為員林新地標，行政執行署彰化分署長郭景銘表示，彰化分署從90年設立以來就肩負彰化、南投的行政執行重任，今天這座新廳舍代表硬體設施的全面升級。