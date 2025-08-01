減少道路破損造成交通事故 中市府試辦15公尺寬以上道路智慧巡檢

台中市政府推動道路改善工程，去年改善道路超過4萬公尺。審計部指出，現行仍用傳統目視的方式巡查道路，應推動AI智慧巡查，此外因道路破損導致的國賠金額仍高。建設局表示，今年度已規畫智慧巡檢系統，先在15公尺以上道路試辦，可有效減少道路破損的國賠案。

審計部報告指出，台中市建設局辦理道路品質巡檢作業與控管養護，委託廠商擴充「台中好好行」App的道路巡查填報功能，提升道路的品質管控，去年路平專案工程改善道路長度超過4萬公尺、面積42萬餘平方公尺。

審計部表示，根據建設局提供資料，台中近年道路破損的陳情件數逐年下降，從2020年的2315件，到2023年的1884件、2023年的1763件，顯示道路品質的確有所提升；另一方面，山線及海線地區的陳情件數卻增加，且道路巡查與修補契約金提前用完，影響修復工作。

審計部指出，因道路管理不善導致用路人受傷的國賠案件，2022年到2024年的件數是29件、14件與8件，然而金額卻是164萬、186萬與106萬，並未顯著下降，顯示道路巡查仍有改善空間。目前的巡查作業採用傳統目視方式辦理，無法及早發現道路瑕疵，市府應推動AI智慧巡查，確保用路安全。

以2022年判決的一起國賠案件為例，姚姓女子下午1時許騎自行車經過台灣大道外側慢車道時，路面上有長約20公分、深度超過1公分的坑洞，姚女經過該坑洞摔倒，四肢、面部多處受傷甚至喪失嗅覺，台中地方法院判決市府養護工程處賠償133萬餘元。

建設局表示，去年9月舉辦Red Bull賽車展演活動時，市府特別採用智慧巡檢車巡視賽場道路，透過AI辨識系統，確認道路的平整程度；今年市府擴大投入，編列920萬元預算，委託廠商試辦智慧巡檢車巡視市內道路，7月決標、發包，預計執行到明年7月。

建設局說明，今年的智慧巡檢計畫包含全市15公尺寬以上的道路，透過智慧巡檢車不間斷巡視，即時回報道路狀況，一旦AI辨識出坑洞或其他道路破損，管養單位可以馬上派員處理；若試辦順利，後續預計分年、分期納入全市道路，實現道路管養全面智慧化。

建設局表示，導入智慧巡檢系統後，可有效提升巡查效率與精準度，降低道路風險因子，減少國賠案件；海線、山線地區道路破損案件較多，除了後續透過智慧巡檢改善，也已責成豐原、神岡、梧棲、沙鹿等行政區加強巡查，優先將修補熱點列入燙平計畫。