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實體書店寒冬再一例 彰化市唯一的金石堂11月歇業

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市唯一的金石堂書店，傳出將於今年10月底歇業，近日舉辦促銷活動。記者林敬家／攝影
彰化市唯一的金石堂書店，傳出將於今年10月底歇業，近日舉辦促銷活動。記者林敬家／攝影

彰化市唯一的金石堂書店，傳出將營業到今年10月底，11月將歇業，引發地方民眾熱烈討論與感慨。業者坦言，因租約到期，加上租金成本考量及整體購書習慣改變，經評估後決定結束營業。書店目前推出促銷活動，希望在最後幾個月，邀請讀者再次走進店內，一起留下屬於書香的回憶。

金石堂曾在全台擁有上百間門市，彰化市的金石堂則是當地最早、也是唯一一家。早年設點於彰化火車站附近，後來搬遷至三民路與光復路口的轉角，成立「光復店」，至今已有19年歷史。業者表示，實體書店經營日益困難，現今多數書店選擇進駐商場或百貨公司，便於吸引消費者「一站式」購物。為了維持營運，不少書店也開始販售文具、生活用品等商品，但金石堂仍以實體書銷售為主，感謝長年支持紙本閱讀的顧客。

對許多在地人來說，金石堂是成長歲月的集體回憶，林姓市民說，以前都會先去金石堂，再逛旁邊的諾貝爾書局，最後去台灣戲院看電影。如今戲院已不在，連金石堂也要關門，真是時代的眼淚。

也有網友感嘆，每次到彰化市都一定會進金石堂逛逛，原以為它會長久存在。林姓家長則說，即使習慣在網路上買書，也會選擇金石堂網路書店取貨，再親自到店裡領書，「就是想支持他們，讓市區還能有一家實體書店可以走走看看。」但最終仍難敵現代消費與閱讀習慣的改變。

彰化市唯一的金石堂書店，傳出將於今年10月底歇業，引發地方民眾熱烈討論與感慨。記者林敬家／攝影
彰化市唯一的金石堂書店，傳出將於今年10月底歇業，引發地方民眾熱烈討論與感慨。記者林敬家／攝影
彰化市唯一的金石堂書店，傳出將於今年10月底歇業，引發地方民眾熱烈討論與感慨。記者林敬家／攝影
彰化市唯一的金石堂書店，傳出將於今年10月底歇業，引發地方民眾熱烈討論與感慨。記者林敬家／攝影

彰化 金石堂

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