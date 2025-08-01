極端降雨增17% 南投擬設滯洪池、抽水站應對百年洪患

南投縣受西南氣流帶來強降雨影響，各鄉鎮傳出坍方、淹水及土石流災情。縣長許淑華今天會同立委游顥、南投市長張嘉哲及第三河川分署勘查南投市災況，並提出將南投市大眾汽車駕訓班部分土地徵收，作為滯洪池與固定式抽水站，解決低窪地區積淹水困擾。

許淑華指出，大眾駕訓班位於貓羅溪河堤旁，地勢低窪，每遇強降雨都讓周邊居民憂心受淹。她說，水利署已允諾撥補評估經費，縣府盼能加速土地徵收，並於過度期間啟動應變機制，每當預報雨量達200毫米，市公所將封鎖低窪地區、禁止停車，並提前派抽水機待命。

在防洪工程方面，水利署去年核定南投市「外轆排水治理工程」12億元經費，內容包括新設抽水站及滯洪池，縣府協調土地取得已達九成，今年六月送內政部審議。許淑華強調，這是市區重要防洪建設，盼中央加速審查，並感謝縣籍立委協助。

針對民眾關心的貓羅溪疏濬及雜草清除，許淑華表示，縣府每年都函請第三河川分署進行清淤整治，並再次轉達民眾期盼。她指出，南投年雨量較過去增加約17%，在極端氣候影響下，百年重現期距排洪能力恐不足，必須加強整治。第三河川分署會中承諾，不只拓寬河道，也將確實外運淤泥、雜草及流木，確保市區排水順暢。