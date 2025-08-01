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花海、雪景遊客爆棚 合歡東峰靠「黑科技」管人潮

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡東峰是熱門百岳登山步道，杜鵑花季是遊客如織。圖／林保署南投分署提供
合歡東峰是熱門百岳登山步道，杜鵑花季是遊客如織。圖／林保署南投分署提供

林業保育署南投分署今天與社團法人台灣山盟公益協會簽訂捐贈合約，由山盟公益協會及和通集團捐贈雙向人流計數器，將設置於合歡東峰步道登山口，記錄遊客進出人數，藉此推動公私協力，兼顧環境保護與永續發展。

合歡東峰步道由林保署南投分署轄管，位於花蓮縣秀林鄉，全長約0.95公里，海拔3421公尺，為百岳編號35號。步道四季景緻分明，春有杜鵑盛開、夏有綠意盎然，秋季蕭瑟、冬季覆雪，各具特色。沿線更是玉山杜鵑族群分布最集中的區域，每逢五至六月，山頭盡是桃紅花海，吸引大批山友造訪。

合歡山因交通便利、景色壯麗及動植物生態豐富，成為國內熱門高山旅遊地。然而，高海拔環境十分脆弱，近年大量車潮與人潮湧入，已對自然生態帶來不小壓力。

林保署表示，合歡山是台灣珍貴的自然寶庫，未來將以生態旅遊為核心，結合觀光推廣、環境教育與學術研究，在保護環境的同時，讓遊客持續欣賞壯麗美景，達到永續發展的目標，設置人流計數器是第一步。

雙向人流計數器將蒐集每日步道進出人數，透過科學數據分析，評估步道承載量，並作為推動人流分流及擬定步道管理策略的重要依據，不僅強化合歡東峰步道的生態管理，也期盼透過公私攜手，讓自然景觀獲得更妥善的維護，同時提供遊客更佳的生態體驗。

合歡東峰是熱門百岳登山步道，高山動植物生態豐富，是自然界寶庫。圖／林保署南投分署提供
合歡東峰是熱門百岳登山步道，高山動植物生態豐富，是自然界寶庫。圖／林保署南投分署提供
合歡東峰是熱門百岳登山步道，可眺望合歡、奇萊群峰，景色壯麗。圖／林保署南投分署提供
合歡東峰是熱門百岳登山步道，可眺望合歡、奇萊群峰，景色壯麗。圖／林保署南投分署提供

南投 合歡山

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