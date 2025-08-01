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台中霧峰山區「蛇出沒」傳犬隻2死3傷 居民提棍自保

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市霧峰區光明街出現毒蛇「雨傘節」蹤影。圖／本鄉里長林揚展提供
台中市霧峰區光明街出現毒蛇「雨傘節」蹤影。圖／本鄉里長林揚展提供

夏天蛇類出沒頻繁，霧峰山區近期傳出3起蛇咬死2隻狗、3隻狗狗被咬傷事件，居民抱怨，常有蛇隻被放生，居民只能攜帶鐵棍自保。市議員李天生提醒，鄉親們從事戶外活動時要特別注意防範，遇見狀況可通報市府派專業廠商前往處理。

黑皮狗狗山友善動物協會位於霧峰坑口山區、熱心收容流浪動物。執行長張帆表示，今年4至6月間先後3次遭到毒蛇龜殼花及雨傘節入侵，造成2隻狗狗死亡、3隻狗狗被咬傷，其中1隻遭蛇攻擊後情緒極度焦躁兇猛，特地請來專業的吹箭手協助捕捉，才安全送醫。

坑口住戶蘇文聰抱怨，經常有民間團體前來放生蛇隻，其中包括眼鏡蛇等毒蛇，造成山區蛇類數量大增，威脅住戶安全，他外出散步時都攜帶一隻鐵棍自保。

蛇蹤不僅限於山區。霧峰本鄉里長林揚展表示，日前在晚間接獲通報，光明街有蛇出沒，他攜帶交通指揮棒趕到現場，並通報捕蛇專家到場查看是毒蛇「雨傘節」；大里永隆里永隆八街曾發生蛇隻沿水溝爬入住家，住戶嚇破膽。

李天生說，接獲不少民眾反映，大里旱溪康橋河域步道發現蛇出沒，造成驚嚇，經爭取豎立警告牌提醒留意；市府農業局有「捕蜂捉蛇」專案，鄉親們遇見狀況可通報專業人士到場處理。

農業局統計，今年上半年捕捉蛇隻1803隻，其中又以3月起明顯增加，分別是3月140隻、4月420隻、5月651隻、6月532隻，顯示天氣炎熱後蛇類出入頻繁，其中抓最多是臭青公586隻、第二名錦蛇438隻、第三名眼鏡蛇216隻。

學者指出，隨著都市開發擴張，人類與蛇活動區域高度重疊，即使在市區也可能遇到蛇，建議民眾保持冷靜，避免衝突。生態團體呼籲，蛇類活動反映當地生態健康，若未造成人身危害，不應任意撲殺，以維持自然生態平衡。

位在霧峰坑口山區的黑皮狗狗山友善動物協會先後遭毒蛇入侵，造成園區犬隻嚴重傷亡。圖／黑皮狗狗山友善動物協會提供
位在霧峰坑口山區的黑皮狗狗山友善動物協會先後遭毒蛇入侵，造成園區犬隻嚴重傷亡。圖／黑皮狗狗山友善動物協會提供

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