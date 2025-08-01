台中霧峰山區「蛇出沒」傳犬隻2死3傷 居民提棍自保

夏天蛇類出沒頻繁，霧峰山區近期傳出3起蛇咬死2隻狗、3隻狗狗被咬傷事件，居民抱怨，常有蛇隻被放生，居民只能攜帶鐵棍自保。市議員李天生提醒，鄉親們從事戶外活動時要特別注意防範，遇見狀況可通報市府派專業廠商前往處理。

黑皮狗狗山友善動物協會位於霧峰坑口山區、熱心收容流浪動物。執行長張帆表示，今年4至6月間先後3次遭到毒蛇龜殼花及雨傘節入侵，造成2隻狗狗死亡、3隻狗狗被咬傷，其中1隻遭蛇攻擊後情緒極度焦躁兇猛，特地請來專業的吹箭手協助捕捉，才安全送醫。

坑口住戶蘇文聰抱怨，經常有民間團體前來放生蛇隻，其中包括眼鏡蛇等毒蛇，造成山區蛇類數量大增，威脅住戶安全，他外出散步時都攜帶一隻鐵棍自保。

蛇蹤不僅限於山區。霧峰本鄉里長林揚展表示，日前在晚間接獲通報，光明街有蛇出沒，他攜帶交通指揮棒趕到現場，並通報捕蛇專家到場查看是毒蛇「雨傘節」；大里永隆里永隆八街曾發生蛇隻沿水溝爬入住家，住戶嚇破膽。

李天生說，接獲不少民眾反映，大里旱溪康橋河域步道發現蛇出沒，造成驚嚇，經爭取豎立警告牌提醒留意；市府農業局有「捕蜂捉蛇」專案，鄉親們遇見狀況可通報專業人士到場處理。

農業局統計，今年上半年捕捉蛇隻1803隻，其中又以3月起明顯增加，分別是3月140隻、4月420隻、5月651隻、6月532隻，顯示天氣炎熱後蛇類出入頻繁，其中抓最多是臭青公586隻、第二名錦蛇438隻、第三名眼鏡蛇216隻。