快訊

影／新莊箱屍命案重大突破！鷹眼隊擴大調閱 警方深夜突襲逮捕1嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

清泉崗「產業園區」再申請 環團籲退回

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中報導
中部環團與時代力量台中黨部昨天赴中市府抗議，要求退回通和產業園區開發案。圖／監督施政聯盟提供
中部環團與時代力量台中黨部昨天赴中市府抗議，要求退回通和產業園區開發案。圖／監督施政聯盟提供

台中清泉崗機場附近有近20公頃土地，3年前有民間企業申請開發為「清泉崗產業園區」，遭市府駁回，去年再提出申請，易名「通和產業園區」，目前進入環評程序。環團表示，該地屬農業特定區，也是石虎棲地，又鄰近軍事用地，要求市府退回申請。

市府環保局回應，該案2022年已駁回一次，民間企業再提出環評申請，環保局依法審查，今年6月12日完成第二次專案小組審查，環評委員要求開發單位9月12日前補充意見，若屆期尚未補正，將駁回申請；都市發展局與經濟發展局表示，目前還在環評階段，若環評通過，才會就各自管轄業務審查。

監督施政聯盟、台灣生態協會、台灣護樹協會等環團與時代力量台中黨部昨天上午到台中市政府前抗議。

監督施政聯盟執行長許欣心表示，3年前的「清泉崗產業園區案」有國安、環保與水權等疑慮，遭到經發局退件、環保局終止環評，沒想到業者仍不死心，硬要開發。

許欣心指出，通和案的開發範圍有96.3%是農牧用地，只能從事農業，不可開發為產業園區，此外開發基地位於市府公告的石虎熱區內，環評卻沒有外聘石虎專家參與，要求環保局退件。

環團表示，該地有台灣特有亞種環頸雉與一級保育類動物石虎出沒，若貿然開發會破壞動物棲地，林業保育署台中分署已明確表示不建議開發，呼籲市府負起監督責任。

當地居民則說，通和產業園區開發案可能讓汙水滲入地下水和五福圳，影響附近灌溉水質。環團指出，既然該地的國土功能分區是農發三，就應該發展農業，保障居民生活用水。

時代力量台中黨部批評業者重提申請是「借屍還魂」，強調該區的軍事敏感性，不僅涉及國軍陣地禁限建管制，還有電磁波干擾、潛在光害乃至資訊洩漏等問題，任何開發都不能以犧牲國安為代價。

延伸閱讀

直接丟可以嗎？他好奇行李箱如何丟棄 環保局解答：依尺寸決定

重啟核三公投辯論會 環團推莊瑞雄任反方代表

憂清泉崗園區「借屍還魂」影響石虎棲地 環團要中市府駁回開發申請

光電案場環評門檻竟比露營場還低 柯志恩要求政府盤整檢討

相關新聞

清泉崗「產業園區」再申請 環團籲退回

台中清泉崗機場附近有近20公頃土地，3年前有民間企業申請開發為「清泉崗產業園區」，遭市府駁回，去年再提出申請，易名「通和...

彰縣地方文化館 仰賴補助缺人力

彰化縣文化局配合文化部推動博物館及地方文化館升級計畫，列管的10所地方文化館大多仰賴政府補助，無法自給自足維持營運，談不...

地表最大戶外舞蹈活動 雲門《毛月亮》邀市民免費觀賞

國際媒體譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門戶外演出，再次來到台中！台中市政府秘書長黃崇典31日宣布，8月9日晚間在台中市...

影／祖孫哽咽感謝援助 彰化家扶籌募家扶兒獎助學金場面催淚

每年暑假，金榜題名的高中職和大專校院新鮮人準備迎接新生活，家扶學生卻為學費沒著落而煩惱，彰化家扶中心今邀請公益社團為勸募...

彰化縣6鄉市經營幸福巴士 竹塘鄉獲2025幸福巴士金運獎

彰化縣有6鄉鎮市行駛幸福巴士，竹塘鄉幸福巴士行經砂石車頻繁通行的路段，行駛兩年多服務竹塘國中學生和鄉民逾2萬8千人次，安...

豐原轉運站機車場車道長陡 磁磚鋪面...天雨恐滑好危險

台中市豐原轉運站機車場車道長又抖，而且磁磚鋪面，天雨濕滑，台中市議員謝志忠接獲陳情後向市府反映，交通局已要求委外廠商加強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。