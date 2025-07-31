台中議會民進黨團提普發5萬元 國民黨批刻意炒作

台中市議會民進黨團今天提案，建議市府將過去超徵的稅收及賣地收入，用普發現金新台幣5萬元的方式回饋市民；國民黨團則表示，過去的歲入歲出都已經結案，民進黨是刻意炒作。

台中市議會民進黨團今天發布新聞稿表示，經徵詢黨籍市議員都已獲得同意，今天正式提案建議市府用普發現金5萬元的方式，幫助市民度過經濟壓力、振興消費，落實市長盧秀燕主張的「還錢於民」政治信念。

民進黨團總召王立任表示，根據統計，自民國108年至113年間，台中市歲入稅課收入決算扣除預算後，累計超徵達415億元，市府出售市有土地的總價值超過1023億元，加上「財政收支劃分法」修正後，台中市未來每年可再增加約262億元預算。經合計至少1700億元，以台中市286萬人口計算，平均每名市民可分得5萬餘元。

民進黨團認為，在財源充足情況下，市府應儘速規劃普發每名市民5萬元，總經費約1430億元，扣除後仍有超過270億元可持續投入市政建設，無需擔心排擠預算。提案今天送達市議會，預計將在9月的臨時會審查。

台中市議會國民黨團今天透過文字稿表示，中市府每年預算支出經審計處完成決算審議後，都已經議會審查通過，等於是過去的歲入歲出都已經結案；民進黨理應了解相關程序，現在又拿過去市府的收支數字炒作，根本是刻意玩弄議題。

國民黨團書記長李中表示，市府過去沒有超徵，台中每年稅收1000多億，多數上繳給中央，中央挹注的經費也都用於地方建設；重劃區等的配餘地處分除優先還銀行借款外，另外則作為綠美圖、大巨蛋等重大建設使用。

李中說，民進黨炒作發放現金的議題，他認為是想替日前刻意造謠者背書，企圖將謠言變成公共議題，想為造謠者脫罪，呼籲民進黨不要一錯再錯。