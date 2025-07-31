快訊

凌晨4點班機怎麼去機場？ 網推1隱藏版解法「安全又舒適」

王世堅逆風諫言賴總統 手下敗將也佩服：一個連對手都尊敬的男人

台中議會民進黨團提普發5萬元 國民黨批刻意炒作

中央社／ 台中31日電

台中市議會民進黨團今天提案，建議市府將過去超徵的稅收及賣地收入，用普發現金新台幣5萬元的方式回饋市民；國民黨團則表示，過去的歲入歲出都已經結案，民進黨是刻意炒作。

台中市議會民進黨團今天發布新聞稿表示，經徵詢黨籍市議員都已獲得同意，今天正式提案建議市府用普發現金5萬元的方式，幫助市民度過經濟壓力、振興消費，落實市長盧秀燕主張的「還錢於民」政治信念。

民進黨團總召王立任表示，根據統計，自民國108年至113年間，台中市歲入稅課收入決算扣除預算後，累計超徵達415億元，市府出售市有土地的總價值超過1023億元，加上「財政收支劃分法」修正後，台中市未來每年可再增加約262億元預算。經合計至少1700億元，以台中市286萬人口計算，平均每名市民可分得5萬餘元。

民進黨團認為，在財源充足情況下，市府應儘速規劃普發每名市民5萬元，總經費約1430億元，扣除後仍有超過270億元可持續投入市政建設，無需擔心排擠預算。提案今天送達市議會，預計將在9月的臨時會審查。

台中市議會國民黨團今天透過文字稿表示，中市府每年預算支出經審計處完成決算審議後，都已經議會審查通過，等於是過去的歲入歲出都已經結案；民進黨理應了解相關程序，現在又拿過去市府的收支數字炒作，根本是刻意玩弄議題。

國民黨團書記長李中表示，市府過去沒有超徵，台中每年稅收1000多億，多數上繳給中央，中央挹注的經費也都用於地方建設；重劃區等的配餘地處分除優先還銀行借款外，另外則作為綠美圖、大巨蛋等重大建設使用。

李中說，民進黨炒作發放現金的議題，他認為是想替日前刻意造謠者背書，企圖將謠言變成公共議題，想為造謠者脫罪，呼籲民進黨不要一錯再錯。

民進黨 台中市 國民黨

延伸閱讀

普發5萬元提案爆紅 花蓮民進黨議員嚗由來「反諷傅崐萁」

國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

曹興誠曝民進黨要他推大罷免 徐巧芯酸：說公民推的醒醒

新北綠議員將提案普發1萬6000元 市府：新北累計虧損887億

相關新聞

地表最大戶外舞蹈活動 雲門《毛月亮》邀市民免費觀賞

國際媒體譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門戶外演出，再次來到台中！台中市政府秘書長黃崇典31日宣布，8月9日晚間在台中市...

影／祖孫哽咽感謝援助 彰化家扶籌募家扶兒獎助學金場面催淚

每年暑假，金榜題名的高中職和大專校院新鮮人準備迎接新生活，家扶學生卻為學費沒著落而煩惱，彰化家扶中心今邀請公益社團為勸募...

彰化縣6鄉市經營幸福巴士 竹塘鄉獲2025幸福巴士金運獎

彰化縣有6鄉鎮市行駛幸福巴士，竹塘鄉幸福巴士行經砂石車頻繁通行的路段，行駛兩年多服務竹塘國中學生和鄉民逾2萬8千人次，安...

豐原轉運站機車場車道長陡 磁磚鋪面...天雨恐滑好危險

台中市豐原轉運站機車場車道長又抖，而且磁磚鋪面，天雨濕滑，台中市議員謝志忠接獲陳情後向市府反映，交通局已要求委外廠商加強...

台日美學生跟著媽祖同遊 文化體驗活動豐原慈濟宮登場

台中市政府教育局指導、台灣外展教育促進會主辦的「台日文化交流 Homestay」活動，今天安排多位台、日、美學生到豐原慈...

開箱台中神岡圳堵活動中心 白色圓弧造型像小白宮

台中市神岡區圳堵里市民活動中心將驗收完成，立委楊瓊瓔今天開箱她為神岡爭取的第5座市民活動中心，邀台中市議員羅永珍、民政局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。