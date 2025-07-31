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台中烏日九德區段徵收全面啟動 環中路六段3階段封閉日期曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日九德區段徵收工程全面施工，地政局為拓寬環中路六段，環中路六段將3階段封閉。圖／台中市政府提供
台中市烏日九德區段徵收工程全面施工，地政局為拓寬環中路六段，環中路六段將3階段封閉。圖／台中市政府提供

台中市地政局今天說，烏日九德地區區段徵收工程進入全面施工階段，為拓寬環中路六段，預計從今年8月1日起，將分三階段封閉環中路六段慢車道復興北路至建國路口及周邊道路。

地政局說明，第一階段為封閉環中路六段往西向慢車道、橋下道路、烏日九德停車場周邊道路，及封閉橋下道路停車場，今年8月1日起，預計封閉1年；第二階段為封閉環中路六段往東向慢車道、橋下道路、烏日九德停車場周邊道路，及封閉橋下道路停車場，今年8月1日起，預計封閉6個月；第三階段為封閉烏日九德停車場及周邊道路，預計2027年2月1日起封閉約5個月，封閉期間請用路人使用替代道路或提早改道。

地政局表示，為配合環中路六段拓寬工程施工，原行經環中路六段側車道及烏日九德停車場，請改由環中路六段往南、中山路往西、中華路往北及九德街往東北接回環中路六段橋下。

地政局說明，未來台中市烏日九德地區區段徵收工程完成後，將整合區內土地資源、建構完善道路系統、完整地區排水，並提升道路服務品質及提供舒適的行人通行空間，感謝市民能先忍受一時交通不便。

地政局表示，工程施作期間，用路人行經封閉改道區域請減速慢行，並請依施工管制人員及安全設施指示循序漸進，以維行車安全，也可收聽警察廣播電台FM94.5了解最新路況，如對改道方式有疑問或建議事項，歡迎撥打台中市市民一碼通專線1999洽詢。

車道 停車場 台中市

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