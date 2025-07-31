地表最大戶外舞蹈活動 雲門《毛月亮》邀市民免費觀賞

國際媒體譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門戶外演出，再次來到台中！台中市政府秘書長黃崇典31日宣布，8月9日晚間在台中市政府前廣場，雲門舞集將帶來藝術總監鄭宗龍享譽國際的《毛月亮》，如一部壯麗史詩，以原始純粹的身體動力，釋放無可抑制的能量與野性，活動免費開放入場，邀請市民朋友一同參加。

黃崇典說明，在市府熱情邀請下，雲門將帶著精彩舞作再次來到台中演出，讓所有市民朋友不分年齡，都可以接觸舞蹈，體驗國際級的演出，歡迎市民前來參加這場夏日饗宴，共同創造獨一無二的文化記憶。

台中市文化局表示，《毛月亮》由雲門舞集藝術總監鄭宗龍，與冰島後搖滾樂團Sigur Rós合作，2019年編創、國家表演藝術中心三館委託創作，靈感源自俗稱「毛月亮」的天文現象「月暈」，結合人文科技及未來議題，透過大型LED的光影變化烘托舞作狂野的氛圍，已巡演至北美及歐洲數國並獲佳評如潮。

鄭宗龍表示，靈感源自宋朝詩人蘇洵以「月暈而風」，將科技隱喻為月暈，描繪人們在螢幕與演算法主導的時代下所面對的失控與焦慮，引領觀眾省思科技與人性之間的張力。近年，大家習慣邊吃飯邊看手機，作品闡述，科技理性與身體動態的抗衡狀態，舞台上有大型科技裝置與舞者互動，希望觀眾在這樣的對比中，找到新的感動。

文化局說明，活動在8月9日晚上7時於市府前廣場辦理，將先由雲門舞集舞蹈教室，帶領大小朋友一起隨著音樂搖擺暖身，接著帶來精采演出，歡迎市民呼朋引伴前來參加。

文化局補充，暑假期間規劃許多精彩活動，8月2、3日的港區藝術中心《港城藝陣:清水風華》，由妙璇舞蹈團等團帶來民俗藝陣、掌中劇、唸歌演出；另8月16、17日秋紅谷景觀生態公園《大開潘朵拉戲劇節》，由大開劇團等團帶來親子音樂劇、漫才喜劇演出，邀請市民一起參與。更多活動資訊，請上市府文化局官網查詢。