影／祖孫哽咽感謝援助 彰化家扶籌募家扶兒獎助學金場面催淚

每年暑假，金榜題名的高中職和大專校院新鮮人準備迎接新生活，家扶學生卻為學費沒著落而煩惱，彰化家扶中心今邀請公益社團為勸募學費發聲，連同各界陸續捐款，僅籌措到259萬元，距離目標仍有近500萬元缺口，需要社會大眾發揮愛心伸援。

彰化家扶今在員林服務處舉辦「2025無窮世代～投資彰化家扶囝仔獎助學金」宣傳活動，連續18年幫助家扶學生的彰化南區扶輪社，及彰化縣成功國際獅子會、台中市惟仕國際同濟會、財團法人台灣同濟兒童基金會、田中扶輪社、台中市大大國際同濟會前會長謝安石、彰化家扶五會後援團體派員到場共襄盛舉。

今年考上清大化學系碩士班的謝育泰抹眼淚，哽咽說出媽媽早逝、爸爸服刑，從小與阿嬤相依為命的家庭背景，他感謝彰化家扶照顧，及社會善心團體和人士的幫忙，讓他可以心無旁鶩求學。謝育泰的阿嬤在彰化家扶主任王震光鼓勵下講話，也一邊抹眼淚一邊說很擔心孫子學壞，幸有家扶和大家的關懷，孫子孝順又用功讀書。

單親兄弟檔陳伯瑜錄取彰化師大電機工程系、陳廷瑜踩著哥哥腳步考上彰化高中資優班，兩人協力照顧中風行動不便的爸爸，父子三人靠政府社會救助及家扶認養扶助維持基本生活。陳伯瑜帶陳廷瑜上台感謝彰化家扶與公益社團、善心人士幫助度難關。

台中市惟仕國際同濟會長何明峰說，他家食指浩繁，獲苗栗家扶中心扶助十多年，他對家扶心存感激。員林市果菜公司總經理許國良表示，他的堂兄弟曾受彰化家扶幫助，現在長大工作回饋社會。公益社團代表分享故事，讓今活動氣氛倍感溫馨。

彰化家扶調查第一波錄取國立大學碩士班的家扶有16人， 21人考上國立大學，9人考取明星高中；彰化家扶統計從小學到大專校院的家扶兒114學年第一學期學費總計約800萬元，今累計各界捐款74萬元、各公益社團和後援團體捐款185萬元。

社會處長王蘭心代表縣長王惠美出席，感謝公益社團和善心人士願意與彰化家扶同行，勉勵家扶學子認真求學，未來回報社會讓善的循環變大。